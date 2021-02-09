Как стать главной женщиной в жизни мужчины

Женщины часто жалуются, что сложно найти достойного мужчину. А если такой находится, возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы стать для него главной женщиной.

1. Будьте женщиной-«загадкой», поддерживайте интерес к себе. Часто случается, что в первое время после знакомства женщина продолжает некоторое время поддерживать собственные увлечения и общаться с подругами, но вскоре целиком переключается на мужчину, практически растворяясь в этих отношениях. Сначала такая стратегия может себя оправдывать, но постепенно общение только в паре становится скучным, в него не добавляется внешней энергии, и партнер может начать искать интересы на стороне.

2. Станьте мужчине другом и незаменимым помощником. Пусть он чувствует вашу заинтересованность в его делах и поддержку, возьмите на себя решение каких-то важных для него проблем. Общие интересы и дела могут сблизить даже сильнее чувств. Тем более, что большинство мужчин способны оценить верную дружбу.

3. Ищите компромиссы даже в сложных ситуациях. Так вы демонстрируете мужчине, что вам важны эти отношения, и вы готовы говорить и договариваться. Мужчина не захочет расстаться с женщиной, которая его ценит и понимает.

4. Принимайте мужчину таким, какой он есть. Хвалите и демонстрируйте ему, что для вас он – самый лучший. Конечно, у каждого из нас есть недостатки, но, если вы с пониманием отнесетесь к его привычкам и особенностям, мужчина будет благодарен. Не пытайтесь всеми силами изменить человека – это путь к разрыву отношений.

5. Будьте самодостаточны или хотя бы делайте вид. Это не означает, что нужно высказывать свое пренебрежение, наоборот, дайте понять мужчине, что вы ему доверяете и не будете контролировать каждый его шаг и постоянно требовать подтверждений его любви к вам. Покажите, что вы цените его помощь, но способны часть своих проблем решить самостоятельно. Не переставая быть женщиной, будьте полноправным партнером в отношениях. Такая позиция рождает уважение, которое «цементирует» пару на годы.

6. Ухаживайте за собой. В стабильных отношениях женщине свойственно расслабляться и меньше уделять внимания фигуре и внешности, полагая, что мужчина должен любить ее любой. Но он-то прекрасно помнит, что влюбился в стройную красавицу, поэтому, замечая перемены во внешности любимой, постепенно охладевает и начинает смотреть по сторонам. Это не удивительно: мужчины любят глазами.

И самое главное, делайте все это искренне. С такими женщинами не расстаются.

Марина Басманова, клинический психолог