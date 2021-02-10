Кармическая задача каждого знака зодиака

Кармическая задача — это те цели, которых должен добиться человек во время своей земной жизни, считают специалисты.

Астролог Анна Зорина рассказала, какие цели и задачи предусмотрены для каждого знака зодиака.

Овны олицетворяют постоянное движение вперед. Их задача — вести людей за собой и добиваться успеха. Астролог считает, что у Овнов будет интересная, но непростая судьба.

Для Тельцов важно много и упорно работать. Успех и материальное благосостояние придут к ним только через труд. Для Тельцов важны финансовый успех, работа и крепкая семья.

Близнецы — источник информации. Кармическая задача представителей знака зодиака заключается в том, чтобы передавать знания и опыт.

Главная задача Раков состоит в том, чтобы присматривать за близкими, создавать семейный очаг. Они делают благоприятной атмосферу и оберегают любимых от опасности. Именно семьи Раков считают образцовыми.

Львы созданы для того, чтобы управлять массами. Многие считают Львов самовлюбленными и эгоистичными, но на самом деле они решают более масштабные задачи, чем все остальные.

Девы чаще остальных обращают внимание на мелочи. Как отмечает астролог, без Дев жизнь бы превратилась в хаос.

Весы всю жизнь находятся в поиске прекрасного, при этом у них есть дар — сдерживать негативную энергетику. В отсутствие Весов весь мир погряз бы в бесконечных войнах, объясняет астролог.

Путь Скорпионов связан с преодолением трудностей. Только через проблемы они понимают, кем являются на самом деле.

Стрельцам всегда нужно искать что-то новое, быть первооткрывателями, познавать и понимать этот мир.

Если кто-то в этом мире и может победить лень, то только Козероги. Представители знака всегда находятся в борьбе с самими собой: работать и развиваться или бездельничать.

Кармическая задача Водолеев — прогресс. По мнению астролога, именно благодаря Водолеям у человечества есть все блага: электричество, техника, машины и многое другое.

Рыбы несут в жизнь любовь. Они учат этот мир постигать самое прекрасное чувство и жить с ним в гармонии.