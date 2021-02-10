Астрологи назвали три самых ленивых знака зодиака

Каждый человек время от времени может лениться.

Однако речь сейчас не об этом. Астрологи рассказали, какие знаки не могут достичь карьерных высот, потому что им мешает лень. В этот список вошли представители трех зодиаков.

Люди, рожденные под этим созвездием, возглавляют этот рейтинг. Водолеи трудолюбивые, но их невозможно заставить заниматься скучным делом. Они с легкостью могут достичь своих целей, стоит только захотеть.

Представители знака не любят торопиться. Они предпочитают тщательно взвешивать каждое свое решение. Весы трудолюбивый знак. Свою работу они выполняют качественно и скрупулезно. Однако их постоянные колебания, не дают им прийти к финишу первыми.

Представители данного созвездия не любят проявлять инициативу. Рыбы никогда не откажутся от предложения поработать. Свои обязанности они будут исполнять хорошо. Но вот ответственность за это дело никогда не возьмут. Рыбы скорее командные игроки, а не лидеры.