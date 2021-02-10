Приметы на 11 февраля: что нельзя делать в этот день

Строго-настрого запрещено ругать детей, отмахиваться от них и игнорировать их просьбы. В противном случае на обиженное и беззащитное дитя нападут злые духи.

Женщинам 11 февраля лучше не заниматься тяжелым физическим трудом, иначе можно серьезно подорвать своё здоровье.

Супругам в этот четверг категорически нельзя ссориться. Считается, что после конфликта, рождённого 11 февраля, между мужем и женой начнётся серьёзный разлад.

После захода солнца не стоит выходить на улицу. Если этого не избежать, нужно взять с собой кого-то или, если нет такой возможности, положить в карман фото близкого человека - тогда нечисть не тронет.

В этот четверг нужно аккуратно обращаться с острыми предметами: ножами, ножницами и даже спицами. Если 11 февраля пораниться, последствия могут быть самыми неприятными.

Сны в эту ночь, как правило, бывают тревожными. Это не должно вас пугать: так подсознание чистится от накопленного негатива. Поэтому отсутствие сновидений станет хорошим знаком: стало быть, в настоящее время вы находитесь в гармонии с собой.