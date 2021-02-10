Как «увидеть» истинное лицо человека

В жизни бывают ситуации, когда доверяешь человеку, а он внезапно показывает себя с плохой стороны – может отказать там, где помощь нужна и ожидаема, исчезнуть в нужный момент, а то и вообще выяснится, что долгие годы он дружит с кем-то «против вас».

Можно ли себя уберечь от разочарования, а главное – от наличия подобных персонажей в близком кругу?

Можно. Для начала попробуйте соблюдать баланс – давать человеку ровно столько, сколько дает он. Встречи, общения, звонки – все старайтесь делать в спокойном режиме, а главное следите за тем, чтобы инициатива к активностям исходила не только от вас.

Дальше – проверьте, как человек будет вести себя в ситуациях, когда вы явно не можете быть полезным: не подвозите до работы, не кидаетесь спасать-выручать по первому требованию, не даете в долг. Конечно, перегибать палку не стоит, но глобально – только по-настоящему заинтересованные люди остаются рядом, когда вы перестаете быть полезным и нужным. Очень много знакомств формируется по принципу – буду там, где вкусно кормят, и эти же связи и отлетают, как только наступает понимание, что нужно не только получать, но и что-то давать взамен.

Второе важное правило – следите за тем, как человек обходится с другими людьми. Если говорит о них плохо, подставляет, предает или о нем есть подобные отзывы, стоит быть осторожнее. Возможно, вы – его очередная жертва и сейчас время, когда он просто завоевывает доверие, стараясь быть как можно чаще рядом с вами и тем самым, создать иллюзию близкого человека. Помните, близкий и надежный человек – это тот, с кем вы уже прошли через различные испытания, но ваши отношения выдержали. И это далеко не всегда тот, кто просто рядом, потому что так сложились обстоятельства.

Ну и напоследок – можно просто узнать о жизненных планах человека и о его ценностях (не путать их с интересами и увлечениями). Если вы в чем-то кардинально расходитесь – рано или поздно это расхождение себя проявит в физическом мире, окружать себя лучше теми людьми, с которыми в этих пунктах разногласий нет.

Диана Сабитова