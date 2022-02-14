Полнолуние в феврале 2022

Каким образом луна будет действовать на нас в этом месяце?

16 февраля 2022 года луна достигнет максимальной яркости в этом месяце, что и называется полнолунием. Точное время полнолуния – 19.56 по Москве. Астрономически полнолуние длится один день, однако для наблюдателя с Земли луна может казаться полной на протяжении нескольких ночей. Так происходит из-за плавной смены фаз ночного светила.

Общая продолжительность лунного цикла составляет около 29-ти суток. Кстати, в связи с этим в феврале иногда может не быть полнолуния. Но в 2022 году оно состоится.

В классической астрологии и астрономии выделяют четыре основные фазы луны, плюс полнолуние и новолуние. Каждая фаза длится 7-8 суток, их длина может варьироваться за счет неодинаковой скорости движения луны. Новолуние и полнолуние же очень кратковременны и являются частью четырех основных фаз. Рассмотрим их подробней.

Новая луна

Это начало, старт лунного цикла. Это момент соединения двух светил в одной точке горизонта. Луны здесь не видно совсем, ведь она закрыта солнечным диском, скрыта от глаз. Это самая энергетически слабая фаза, и самое неблагоприятное время для любых начинаний и активностей.

Первая четверть

Период от новолуния до момента, когда лунный диск освещен наполовину. Время максимального прилива энергии, молодая луна набирает силу. Хорошее время строить планы на будущее, стричь волосы и ногти (они будут сильными и будут быстро расти), быть физически активным.

Вторая четверть

Период от конца первой четверти до полнолуния. Ночное светило становится еще сильней, а наши планы и цели требуют реализации. Время для активных действий во внешней среде. Также подходящий период для начала лечения и оздоровительных процедур, поскольку все восстановительные процессы в организме ускоряются.

Полнолуние

Пик лунного цикла и максимальный расцвет энергии. Однако, вместе с энергией повышается и общая возбудимость, эмоциональный фон, мы чаще страдаем от собственных импульсивных действий в полнолуние. Чтобы направить свои эмоции в мирное русло рекомендуется заниматься творчеством, играть с детьми и животными, предаваться интимной близости с любимым человеком. Для любых начинаний в этом лунном цикле благоприятное время закончилось.

Третья четверть

Луна начинает убывать, энергия постепенно идет на спад. Длится от полной луны до убывания видимого диска наполовину. Тем не менее, третья четверть считается прекрасным периодом для получения результатов нашего труда в первых двух фазах. А также для наведения порядка и гармонизации всех сфер нашей жизни. Подходит для избавления от всего ненужного и старого, для начала похудения.

Четвертая четверть

Последняя фаза – от конца третьей четверти до новолуния. Самый пассивный период (не считая новой луны), время подведения итогов, отдыха и работы над ошибками. Спад физической и интеллектуальной активности, погружение в свой внутренний мир. Хороший период для работы с подсознанием, духовных практик, очищения.

Мы кратко описали ежемесячный лунный цикл, а теперь посмотрим, каким будет этот цикл в феврале 2022.

Лунный календарь на февраль 2022

Февраль 2022 года будет более спокойным и успешным месяцем, чем январь. В феврале закончили свою ретроградность Венера и Меркурий, а значит – мы постепенно отворачиваемся от прошлого и поворачиваемся к будущему. Самыми успешными будут дела, связанные с будущим, планами, друзьями, детьми и коллективами.

Фазы луны в феврале 2022

1 февраля – новолуние в знаке Водолея

2-8 февраля – первая четверть (растущая луна)

9-15 февраля – вторая четверть (растущая луна)

16 февраля – полнолуние в знаках Льва и Водолея

17-24 февраля – третья четверть (убывающая луна)

25 февраля - 2 марта – четвертая четверть (убывающая луна)

Благоприятные и неблагоприятные дни в феврале

В феврале все лунные сутки соответствуют календарным датам, поскольку новолуние приходится на 1 февраля.

Благоприятные дни в феврале: 4, 9,15, 24-25.

Неблагоприятные дни в феврале: 1, 22-23.