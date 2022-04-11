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Денежные ритуалы, которые нужно совершить в Полнолуние 16 апреля

11 апреля 2022Лунный календарьМарианна Басс

Полнолуние по-особенному влияет на все живое.

Денежные ритуалы, которые нужно совершить в Полнолуние 16 апреля
Фото: deposit photos

Вы наверняка замечали, что в зависимости от фазы Луны у вас может меняться настроение, желание что-то делать и общее состояние организма. Чаще всего Полнолуние негативно сказывается на здоровье: раны кровоточат сильнее, обостряются хронические заболевания, появляется импульсивность в общении. Однако при этом в Полнолуние увеличиваются магические свойства. Например, знахари в ночь Полной Луны ходят собирать целебные травы. Существуют ритуалы, которые стоит совершить в Полнолуние для привлечения денег.

Кошелек на подоконнике

Один из самых известных ритуалов. Вам нужно взять свой кошелек и до отказа набить его купюрами или монетами. Предварительно заберите оттуда сумму, которая будет необходима вам на следующий день. В ночь Полнолуния положите кошелек на подоконник так, чтобы на него падал свет Луны. После этого скажите фразу: «Как полна Луна, так полон и мой кошелек». После этого оставьте свой кошелек до утра. Как проснетесь, уберите его с подоконника, но в первый день после ритуала деньги тратить из него нельзя. Лучше положить в укромное место или просто носить с собой.

Сжигание записки

Перед Полнолунием напишите записку с вашими самыми сокровенными финансовыми желаниями. Не забывайте правильно формулировать мысли. Нужно не просто писать фразу: «Я хочу много денег». Напишите определенную сумму, а также способ, с помощью которого хотите получить эту сумму. Также это может быть какая-то ваша цель, например, вы можете написать о желаемой зарплате. После того, как вы подготовили записку, положите ее на ночь на подоконник. С утра заберите и сожгите, а пепел развейте на улице. В течение лунного цикла ваше денежное желание сбудется.

Магнит для денег

Ночью в Полнолуние возьмите три монеты одинакового номинала и положите в левый карман куртки, которую вы носите ежедневно. В правый карман положите любой магнит. Подойдите к подоконнику, зажгите свечу и трижды произнесите свое желание, в которое включите сумму, которую хотите получать. Затушите свечу и переложите монеты из кармана в кошелек. Их нельзя использовать вплоть до следующего Полнолуния.

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