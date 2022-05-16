Как лунное затмение отпечатается на наших жизнях

Затмение 16 мая заметно ударит по некоторым знакам зодиака.

Весенняя серия затмений завершается в понедельник, 16 мая, полнолунием/Лунным затмением, проходящим в 26 градусах по оси знаков Скорпиона (Луна) и Тельца (Солнце). Но ближайшие две недели, до новолуния 30 мая, ещё входят в коридор затмений.

По существу, лунное затмение — это сверхмощное полнолуние, проходящее вблизи к плоскости эклиптики, как видимого пути Солнца и Лунных Узлов. Рассматриваемое лунное затмение проходит со стороны Южного лунного узла, что в первую очередь поднимает вопросы переоценки прошлого, уже устоявшихся вопросов.

Конфигурация планет в гороскопе затмения представляет собой довольно контрастную картину. От мрачной квадратуры светил с Сатурном веет разного рода препятствиями, задержками, сложностями в логистике и коммуникациях, а от туманного соединения Марса с Нептуном мистификациями и заблуждениями, обманчивыми перспективами и мировыми заговорами, закулисными действиями и тайными решениями.

Но в развороте карты намечается и ряд многообещающих позитивных аспектов с участием энергичных Марса, Юпитера и Плутона. Более того, третья декада мая станет парадом переходов планет в другие знаки, что обеспечит смену динамики энергий – 21 мая Солнце переходит в Близнецы, 23-го Меркурий в Тельца, 25-го Марс в Овна, 28-го Венера в Тельца. Так что по всей видимости ближайший период не оставит нас без сюрпризов в том числе в поле общественно-значимых событий, политики и популярных личностей.

Возвращаясь к влиянию затмения, необходимо отметить, что события, заложенные в период лунного затмения, нередко находят решение и показывают свою суть в период так называемых «средних точек» между весенней и осенней сериями затмений (конец июля – середина августа).

Общее суждение по протоколу этого затмения – стоит воздержаться от разного рода важных инициатив, кардинальных необдуманных решений, важных покупок, по крайней мере, с 15 по 18 мая включительно. В рекомендательном ключе – тщательным образом избегать рисков, соблюдать технику безопасности, (полезно ограничить в эти дни контакты), особенно подопечным солнечных знаков Тельца, Скорпиона, Льва и Водолея, и прежде всего рождённых в середине третьей декады своих знаков (ориентировочно с 13 по18 мая, августа, ноября и февраля).