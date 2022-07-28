Призраки прошлого и перевод стрелок: что принесет нам июльское новолуние

Какие тенденции на месяц вперед запустит новолуние?

Ближайшее новолуние в четверг, 28 июля, (20.55 по мск) символически и событийно начинает более динамичную вторую половину года, связанную с усиленным влиянием вредных планет, в первую очередь Марса, Сатурна и Урана.

В то же время рассматриваемое Новолуние в 6 градусе знака Льва можно без преувеличения назвать «королевским» – и не только в силу его дислокации в «царском» Льве, но и в тренде мощного влияния «звезды королей» планеты Юпитер. Самая большая и щедрая планета как специально именно в день Новолуния снизит скорость до нуля с тем, чтобы уже около полуночи 28 июля развернуться на обратное движение. В статусе ретроградной планеты Юпитер будет почти четыре месяца – до 24 ноября, и этот дискурс условного «сворачивания удочек» традиционно повлияет на многие социальные и общественные мировые процессы.

Однако суть «статичного» Юпитера в ближайший месяц должна быть явлена миру какой-то своей выпуклой стороной – первые благоприятные аспекты и Солнце, и Луна после фактического новолуния сделают именно к Юпитеру. Это вместе с другими похожими знаками может стать указанием на символический «перевод стрелок», перенаправление/изменение стратегий в бизнесе и экономике (особенно в сфере природных ресурсов), перезагрузку дипломатических и международных отношений между странами. Очень вероятны возобновления или отмены каких-то громких судебных процессов и решений, изменение подходов к оценке тех или иных действий. А вот нереализованные возможности прошлого периода на фоне ретроградного движения Юпитера имеют ресурс для оживления и возвращения их актуальности – по крайней мере, таким образом могут складываться обстоятельства, когда Вам предложат вернуться в незавершённый проект или к осуществлению старой деловой идеи.

В целом обратное движение Юпитера по Овну (с 28 октября Юпитер перейдёт в Рыбы) будет склонять многих делать ставку прежде всего на свои внутренние резервы. Весь лунный месяц до следующего не менее резонансного «марсового новолуния» 27 августа – в этом плане будет особо интересным для наблюдения.

Рассматривая тенденции гороскопа новолуния, нельзя не затронуть и предельно жёсткую карту полнолуния 12 августа, дающую символическую картину на вторую половину лунного месяца. Конфигурация положения светил в напряжённых аспектах с уже упомянутыми сегодня вредными Сатурном, Ураном и Марсом располагает довольно внушительным разрушительным потенциалом вплоть до землетрясений, природных бедствий и техногенных катаклизмов. Основной период неблагоприятных воздействий, в который встраиваются «квадартуры» Марса и Солнца с Сатурном и Ураном, датируется как раз вокруг полнолуния 12 августа-неделей с 7 по 14 августа. Именно эта неделя становится самым сложным участком лунного месяца (от новолуния 28 августа) и может принести нарушение планов, непредвиденные, резкие события, сложности на транспорте, передел сфер влияния в том числе в политическом пространстве и в структурах власти.

Гораздо более благоприятным для делового планирования по влиянию планет будет остаток лунного месяца с 15 по 25 августа. Но об этом более подробно вскоре будет изложено в традиционном выпуске – «Акценты месяца – август»