Какие перемены запустило Полнолуние 12 августа

Что же ждать в ближайшее время от планет и звезд?

Сам вид гороскопа полнолуния 12 августа, который всегда складывается при точной оппозиции Солнца и Луны, по канонам астрологической символики выглядит довольно угрожающе.

Когда Вам вдруг показывают средний палец – это символ (палец) Сатурна, как жесткой планеты ограничений и угроз. Такой же прообраз пальца Сатурна сложился и в карте полнолуния – именно тень Сатурна стоит над обоими светилами – Луна на пороге соединения, а Солнце идёт на оппозицию с вредной планетой. Но при всей важности влияния Сатурна (Хроноса) как планеты Времени в карте сошлись ещё несколько неприятных комбинаций планет с участием Марса и Урана, где задействованы и Лунные Узлы.

В совокупности влияний планет ближайшие две недели до новолуния 27 августа оставляют возможности для любых самых неожиданных событийных сценариев, и, к сожалению, в первую очередь негативного плана. Тем не менее в начале периода единственная оптимистичная конфигурация между Марсом, Нептуном и Плутоном может поспособствовать каким-то прорывам в застоявшихся делах. В первую очередь в сфере финансов, банков, возможны неожиданные договорённости о списании долгов.

При этом не исключена и обратная ситуация – предъявление претензий по прошлым забытым долгам. Во всяком случае, с этой энергией в начале периода можно работать, но лучше после полнолуния с 13 по 18 августа. Особенно обновляющими, раскрывающими позитивную суть, могут стать понедельник и вторник 15-16 августа.

Ну а самыми напряжёнными днями, которые требуют особого внимания на транспорте и беспрекословного соблюдения техники безопасности где-бы то ни было, избегания рисков – становятся дни ближайшие от полнолуния 12-14, а затем уже в ауре новолуния 26-27августа, когда Солнце будет враждовать с Марсом.

Отдельного упоминания достойна конфигурация взаимодействий планет, когда сначала Марс (20 августа), а затем Солнце (23 августа) перейдут в знаки под управление Меркурия в конфликте между собой. Период обещает быть довольно бурным и контактным в пространстве масс-медиа и СМИ, а также чреват резким повышением динамики ДТП на транспорте.