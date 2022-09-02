На какие знаки повлияет сентябрьское новолуние 2022 года

Некоторым знакам зодиака стоит быть настороже в этом месяце.

Когда новолуние в сентябре 2022

В сентябре новолуние состоится 26 числа ночью. А если точнее – 26 сентября в 00:54 по московскому времени. Соединение светил будет происходить в 3-ем градусе знака Весов.

Новолуние – одна из важных точек лунного цикла, наравне с полнолунием. Это кризисная точка, где умирает старая Луна и рождается новая. Эта особенность ночного светила хорошо отражает такую же цикличность рождения и смерти всего живого на Земле. Собственно, именно по этой причине с циклами Луны связаны садово-огородные работы, различные календари стрижек, а также магические ритуалы и практики.

Но давайте вначале разберем, что же такое новолуние с точки зрения астрономии и астрологии. Новолуние – это соединение Солнца и Луны в одной точке эклиптики. А если обратиться к астрологии, то и в одном знаке зодиака, и в одном градусе этого знака, в сентябре это третий градус знака Весы (каждый знак зодиака имеет протяженность в 30 градусов). При новолунии Луны на небе не видно, потому что она находится близко к Солнцу и повернута к Земле ночной стороной.

Именно по причине невидимости на небе ночное светило в этот период считается слабым. Ведь у него нет собственной способности светить, и его сила полностью зависит от солнечного света.

Когда будет новая Луна в сентябре 2022

Новая Луна в сентябре 2022 года родится ночью 26 числа. Но сам момент точного соединения светил очень короткий, продолжительностью в пару минут. Однако, новолунием считаются целые лунные сутки, как мы можем видеть из различных лунных календарей. Почему так? Потому что Солнце и Луна идут к сближению постепенно, и когда они подходят друг к другу на расстояние около 10 градусов, уже начинает работать эффект новой Луны. Затем наступает пик – точное соединение, и такое же медленное расхождение, протяженностью в те же 10 градусов. Этот путь занимает у Луны как раз примерно сутки. Поэтому новолуние длится целые лунные сутки. Период сближения светил – это еще старая Луна, умирающая. Период расхождения после пикового соединения – новая Луна, вновь рожденная.

Сколько длится новолуние в сентябре 2022

Исходя из вышесказанного мы можем сказать, что новолуние в сентябре продлится приблизительно сутки: с полудня 25 сентября до 15 :00 26 сентября (по Москве). А самый мощный период придется на время с полуночи до 02:00 26 сентября. Ниже немного поговорим о том, как его использовать.

Что стоит и чего не стоит делать в новолуние 26 сентября 2022

Кадр из фильма "Бриллиантовая рука"

В первую очередь важно понимать суть процесса новолуния. Это завершение, отмирание. Поэтому в новолуние рекомендуется начинать такие дела, в намеренной остановке и завершении которых вы заинтересованы. Что это может быть?

Например:

- возобновление или старт любого конфликта (он быстро угаснет и завершится);

- завершение деловых или личных отношений (пройдет быстрее и легче);

- возврат части долга или кредита (дальнейший процесс выплат ускорится или вовсе сойдет на «нет»).

Сюда же можем отнести разные косметологические и бьюти-процедуры, которые направлены на прекращение роста и развития, на отмирание. Различные виды депиляции, к примеру. Или процедуры, связанные с кожными проблемами – удаление различных образований (бородавок, пигментных пятен, папиллом и т.п.). А вот стричь волосы и ногти в новолуние не рекомендуется, так как они могут действительно начать «отмирать»: будут становиться слабыми, тонкими, ломкими.

Соответственно, те дела, где вам нужен рост и развитие, начинать в новолуние нельзя. Например, выставлять что-то на продажу. Открывать бизнес, запускать рекламу, размещать резюме для поиска работы, и так далее.

Также не стоит перегружать себя физически, период новолуния – это период спада энергии и снижения иммунитета. Так что поход в спортзал или сверхурочную работу лучше отложить на другой день.

На какие знаки повлияет новолуние в сентябре 2022

Кадр из фильма "Москва слезам не верит"

Ну а чем же будет выделяться именно это, сентябрьское новолуние?

Конечно, знаком Весов, в котором оно состоится. И повлияет оно, в первую очередь, на людей, рожденных под этим знаком. Особенно на тех, кто рожден в период с 25 по 27 сентября. В их жизни могут произойти ключевые события, которые завершат какой-то жизненный цикл, и начнут новый.

Весы – это знак отношений в астрологии. Как личных, так и деловых. Поэтому в новолуние у многих могут подойти к завершению какие-то отношения. А учитывая, что рядом с новолунием будет располагаться ретроградный Меркурий, который тоже про отношения и коммуникации, такая вероятность повышается.

Совет для читателей: если почувствуете, что отношения с кем-то для вас изжили себя, то не стоит за них держаться любой ценой или просто по инерции. Завершите их в день новолуния. Энергетика угасающей Луны (тем более в дипломатичном знаке Весов) поможет вам выйти из этих отношений мягко и спокойно.