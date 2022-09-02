Что стоит и чего не стоит делать в полнолуние 10 сентября

Астролог рассказала, как провести этот день так, чтобы не вляпаться в неприятные истории.

Когда полнолуние в сентябре 2022

10 сентября 2022 года состоится полнолуние в знаках Девы и Рыб. Почему мы называем сразу два знака зодиака, а не один? Потому что полнолуние – это оппозиция (противоположное положение) светил на небе. И оно всегда происходит в противоположных знаках. В данном случае Солнце будет находиться в знаке Девы, а Луна – в знаке Рыб. Полнолуние – это самая мощная точка лунного цикла, расцвет Луны. Потому что освещенность лунного диска в это время максимальная. Луна ведь не имеет собственного света и энергии, она только отражает солнечный. Чем больше она получает солнечного света, тем ярче проявляется в пространстве Земли.

Когда будет полная Луна в сентябре 2022

Кадр из фильма "Ешь, молись, люби"

Нужно понимать, что полнолуние – это не один-единственный момент, когда Луна полностью находится под лучами Солнца. Это скорее период, у которого есть нарастание, пик и спад. Как правило, визуально на небе мы видим Луну полной не один день, а два или три. В принципе, весь этот период можно назвать периодом полной Луны. Но если мы хотим использовать полнолуние с какой-то целью, то, безусловно, нужно выбирать самый пиковый момент.

Сколько длится полнолуние в сентябре 2022

И в сентябре 2022 такой момент будет 10 числа в 12:58 по Москве. Также мощным временем будет час до пика и час после него. То есть, самая сильная фаза полнолуния будет примерно с 12:00 до 14:00 по московскому времени. Но и все лунные сутки 10 сентября в астрологии считаются пиком полнолуния. Потому что полнолуние – это астрологический аспект Солнца и Луны, который действует с определенным орбисом. Орбис – это расстояние в градусах от начала сближения до точного аспекта. Или от точного аспекта до окончательного расхождения. Первый тип аспекта называется «сходящийся» и действует «до» точного аспекта, а второй тип – «расходящийся», он действует от момента точного аспекта (в нашем случае он будет в 12:58) до момента, когда светила отойдут друг от друга достаточно далеко.

Повторим, что полнолуние – это всегда оппозиция светил, их положение напротив друг друга. Соответственно, точный градус этого аспекта – 180. Момент, когда будет именно такое расстояние в градусах между Солнцем и Луной – и есть пик полнолуния. Но допустимый орбис данного аспекта в астрологии – до 10 градусов. И значит, он будет активен от 170 градусов до 190. Именно такое количество градусов (приблизительно) Луна проходит за сутки. Поэтому весь день 10 сентября – астрологическое полнолуние.

На какие знаки больше всего повлияет полнолуние в сентябре 2022

Поскольку полнолуние у нас случается каждый месяц в разных знаках, то и влияет на разные знаки по-разному. Легко можно предположить, что самое яркое влияние будет на знаки, в которых это полнолуние происходит. В сентябре 2022 года это знаки Девы и Рыб. Именно они больше других могут почувствовать на себе эффекты полнолуния:

- повышенную эмоциональность, избыток чувств,

- творческие импульсы и порывы,

- получить реализацию каких-то планов или желаний.

Однако, не только Девы и Рыбы попадут под влияние этой лунной фазы. Чтобы иметь более полную картину мы можем посмотреть какие аспекты делают светила к другим планетам в момент полнолуния. И сделать гораздо более точечные выводы.

Итак, точка полнолуния находится в негативном аспекте с Марсом в Близнецах. Марс – планета конфликтов, травм и поломок (в своем негативном проявлении), так что 10 сентября будет существовать повышенный риск конфликтов, ссор, травм и поломок. И особенно этот риск будет касаться Дев, Рыб, но также и Близнецов, из-за влияния Марса.

Также полнолуние находится в гармоничном аспекте с Ураном в Тельце. Уран – планета сюрпризов, внезапных перемен, а также крупных выигрышей и подарков (в своем гармоничном проявлении). Поэтому можем сказать, что Девы, Рыбы и Тельцы могут получить подарок, что-то выиграть или просто столкнуться с какими-то неожиданностями (скорее приятными).

Что стоит и чего не стоит делать в полнолуние 10 сентября 2022

Кадр из фильма "Тельма и Луиза"

Знаки Девы и Рыб в астрологии связаны со здоровьем, поэтому актуальны будут любые оздоровительные процедуры, особенно, связанные с очищением (Дева – знак чистоты). Это касается как нашего организма, так и пространства, в котором мы живем и работаем.

Для тела будет полезно сходить в баню, сделать детокс организма в виде разгрузочного дня, или чистку лица, к примеру. Для пространства дома или на работе – влажная уборка, а также очищение энергетики помещения с помощью звука (знак Рыб связан с музыкой и звуком в целом). Например, можно включить мантры, поющие тибетские чаши или звучание гонга. Все эти звуки обладают очищающей и исцеляющей силой.

Не стоит в этот день ввязываться в конфликты, рисковать, пользоваться ненадежной техникой. Из-за того самого влияния Марса. Энергетика полнолуния будет усиливать и увеличивать все ваши начинания. И если у вас в планах нет затяжных крупных ссор, травм, требующих длительного лечения, и покупки новой техники взамен испорченной, то следуйте нашим советам.