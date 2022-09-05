Как новолуние повлияет на здоровье и красоту в октябре

Рассказываем, какие проблемы и какие приятные сюрпризы ожидают нас в новолуние.

Когда новолуние в октябре 2022

25 октября 2022 года состоится новолуние в знаке Скорпиона. Это значит, что Солнце и Луна будут находиться в одной точке эклиптики в это время, в одном градусе знака. Каждый месяц точка новолуния меняет знак зодиака, по ходу движения Солнца. А если она доходит до Лунных узлов, то такое новолуние превращается в затмение. Новолуние — это завершение текущего лунного цикла, и начало следующего. А Луна управляет многими процессами на Земле (вспомнить даже приливы и отливы), и потому знание важных точек ее цикла помогает человеку быть в гармонии с собой и миром.

Новолуние — это время, когда Луны на небе не видно совсем, и сила ее в связи с этим снижается. Согласно классической астрологии, Луна напрямую влияет на наши жизненные силы, тело и психику. Поэтому угнетение ее функций приводит к таким последствиям как:

- снижение иммунитета и общего тонуса организма

- подверженность перепадам настроения или депрессивным состояниям

- обострение хронических заболеваний.

Поэтому в день новолуния очень важно бережно и внимательно относиться к своему организму и эмоциональному состоянию, не перегружаться.

Когда будет новая Луна в октябре

Кадр из фильма "Дневник Бриджит Джонс"

Точное время новолуния в октябре — 13:48 по Москве. Новая Луна родится в 3-ем градусе Скорпиона, и будет в аспектах с Венерой, Марсом и Плутоном. Получается, что будут очень выражены энергии Марса и Плутона в этот день, так как именно эти планеты управляют знаком Скорпиона в астрологии. Это довольно сложные, опасные планеты и знак. Связаны они с рисками, потерями, травматизмом и кризисами. И под этот удар попадают обе женские планеты — Луна и Венера. Во-первых, в знаке Скорпиона им очень некомфортно, это знак их слабости. Во-вторых, они обе находятся в соединении с Солнцем, в астрологии это называется «сожжение». Это тоже неблагоприятный фактор, который создает опасности и риски для женщин в этот день. Важно беречь здоровье, не подвергать себя никаким рискам и не вступать в конфликты с мужчинами. В противном случае есть риск пострадать как физически, так и психологически.

Также необходимо помнить, что любое новолуние неблагоприятно для важных начинаний. Будь то начало обучения, старт нового проекта или подготовка к свадьбе. Если, конечно, вы планируете достигнуть какого-то результата. Потому как дело, начатое в новолуние, рискует заглохнуть из-за нехватки сил или ресурсов у всех участников дела.

Сколько длится новолуние в октябре 2022

13:48 по московскому времени — это пиковый момент соединения светил, но сам процесс смены лунных фаз длится около суток — приблизительно с полуночи 25 числа и до первых часов 26 октября. С полуночи 25 числа и до 13:48 — продолжается убывающая Луна (завершение цикла). С 13:48 и до конца дня — уже новая, растущая Луна.

Влияние Луны в Скорпионе на здоровье и красоту в октябре

agesecrets.ru

Выше мы уже упомянули о негативном влиянии новой Луны в Скорпионе на женское здоровье. Дополнительно перечислим чего не стоит делать в это новолуние:

- любые медицинские операции (кроме экстренных)

- косметологические инвазивные процедуры (инъекции, мезотерапия, жесткий пилинг и тп)

- набивать тату и делать пирсинг

- кардинально и резко менять имидж (результат вам может очень не понравиться)

- идти в спортзал

А какие действия будут в плюс:

- генеральная чистка организма, например, однодневное голодание или детокс-процедуры (при отсутствии противопоказаний)

- отказ от вредных привычек (пройдет гораздо легче)

- работа со своим подсознанием, если есть травмы, боли и обиды (с психологом или самостоятельно)

- работа с сексуальной энергией (откровенные танцы, дыхательные и энергетические практики)

Все это будет очень эффективно, так как знак Скорпиона связан с глубокими чистками, психологией и сексуальной энергией.

Фазы Луны в октябре, в какие даты состоятся