Как не попасться на удочку мошенников в Полнолуние 9 октября

Воскресное Полнолуние в Овне 9 октября – предваряет довольно любопытный по конфигурациям планет участок в две недели до солнечного затмения 25 октября.

Одна из главных интриг этого периода – высокая вероятность тайных, подрывных, неафишируемых действий, возможно и заговоров, которые могут иметь как короткую историю, так и далекоидущие планы и реализоваться только через определённое время. Именно такую скрытую и обманчивую природу имеет растущий конфликтный аспект Марса с двуликим Нептуном (точный аспект 12 октября).

Учитывая, что Марс в этой паре является планетой-управителем фазы полнолуния в Овне – такой сценарий можно ожидать в самых разных житейских ситуациях. Преувеличения с целью обмана, наведение на ложный путь, скрытый смысл, «договорняк» и заговор – все похожие эпитеты вольно или невольно будут в ходу особенно с 9 по 12 октября. Причём, оппозиция между ментальным Меркурием и Юпитером в тот же день в среду 12 октября только увеличивает вероятность попасться на удочку мошенников и проходимцев, или получить искажённые данные, развесить уши для усвоения ложной информации.

Одно из заметных событий после полнолуния 9-го – переход Меркурия в знак Весов 11 октября в компанию к Солнцу и Венере. Третья планета в партнёрском и дипломатическом знаке Весов ещё раз напоминает, что договорной ресурс до 23 сентября остаётся довольно высоким и там, где есть место переговорам, стоит этим воспользоваться.

Развороты направления движения Плутона (9 октября) и Сатурна (23 октября) на прямой ход – ещё один важный фактор этих двух недель. Выход самых серьёзных, могущественных и мрачных планет из ретроградного движения включает новые цели и программы, создаёт условия для перезагрузки масштабных, коллективных процессов и пересмотра политических решений со стороны властей.

И наконец, ещё одним резонансным событием периода станут динамичные дружественные и одновременно напряжённые связи Солнца и Венеры с парой вредных планет – тем же Марсом и Плутоном в период 17-20 октября. Можно уже сейчас уверенно говорить, что в партнёрских отношениях и на любовном фронте в эти дни будет «искрить» – ожидаются наступления и атаки, фанфары побед и горечь поражений. Кроме того, напряжённые аспекты с участием Плутона довольно часто сопутствуют инцидентам в метро и в целом в местах скопления людей, поэтому 19-20 октября так или иначе опасные по энергии дни. В это же время могут ярко проявить себя сферы финансовых рынков и публичных людей.

В воскресенье, 23 октября, Солнце и Венера синхронно перейдут в знак Скорпиона – и это будет другая страница прогнозов.