Проблемы на воде, на суше и в воздухе: чего стоит опасаться в день лунного затмения

Конец коридора затмений принесет сюрпризы, которые нам вряд ли понравятся.

Одно из самых ярких событий ноября – Лунное затмение (оно же полнолуние) в 17 градусе Тельца во вторник 8 ноября в 14:00.

Сама конфигурация затмения, то, как она выглядит на картине неба – ожидаемо вызывает трепет и шум в кругах астрологической экспертизы и сообществ. Когда Луна как хозяйка затмения оказывается в соединении с беспечным Ураном и в «квадратуре» к тяжёлому Сатурну при оппозиции к «Свите Солнца», можно ждать самых резонансных событий на воде, на суше и в воздухе.

Аура затмения проявит себя в более концентрированном виде с 5 по 11 ноября включительно (с пиком негативного влияния 7-9 ноября). Именно на этом отрезке месяца соберётся воистину мощный кулак напряжённых аспектов от Солнца, Венеры и Меркурия к Урану и Сатурну.

В событийном плане, одним из главных эффектов этого затмения могут стать такие качества как неожиданность и внезапная перемена (стихия), как главное свойство планеты обновлений Урана и смены статусов в типичной манере влияния вредного Сатурна. В деловой и общественно-политической сферах в этот период многие из неопределённых вопросов могут встать ребром и решаться в пользу той или иной стороны, и что очень вероятно по «закону джунглей». Необходимо помнить и о негативном воздействии планеты Уран на погоду, в первую очередь связанной с ураганами и торнадо, сильными ветрами и необычными природными явлениями, но довольно часто и с понятием «нелётная погода».

Затмению будут предшествовать конфликты Венеры – с Ураном 5 и с Сатурном 7 ноября – это ещё один верный спутник разногласий в разного уровня партнёрских отношениях, особенно связанных с финансовыми и имущественными вопросами. И вообще, условный подрыв материальных основ хорошо читается в карте затмения. В эти дни в первую очередь выручит ограничение внешних контактов тем более не обязательных, и общее снижение активной внешней деятельности, но тактика компромиссов и умение прощать также помогут избегать конфликтов.

Традиционно весь период ауры лунного затмения, тем более учитывая тотальную вражду планет с 5 по 11 ноября, непригоден для важных начинаний на перспективу. Однако с середины месяца обстановка значительно улучшится.

Конфигурация лунного затмения на данном этапе требует повышенного внимания, избегания рисков, конфликтов в первую очередь от знаков зодиака фиксированного креста (Телец, Лев, Скорпион, Водолей), рождённых во вторых декадах своих знаков, ориентировочно с 4 по 9 число своего месяца.

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