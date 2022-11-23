Беды и проблемы: что нам принесет новолуние 24 ноября

Планетную картину любого новолуния прежде всего формирует соединение Солнца и Луны в одном градусе зодиака, а дополняет положение других планет в общей конфигурации новолуния.

Момент точного Новолуния (24 ноября в 01:58 по мск) – один из основополагающих факторов начала нового цикла (в обычном случае месячного), который всегда имеет свой мотив-задачу, загадку и варианты будущего. При этом на каждую отдельную точку земного шара – в связи с разными координатами географических широты и долготы – гороскоп новолуния будет разным – на какой-то регион или город более активным, а где-то менее заметным.

Для изучения этого феномена влияния Новолуния и прогнозирования событий на различные регионы с древних времён существует практика отслеживания всех остальных аспектов светил между собой. Но в первую очередь – полнолуния (соответствует оппозиции 180 градусов Солнца и Луны) и двух четвертей, периодов, когда Луна составляет к Солнцу аспект под углом 90 градусов.

Поэтому полнолуние становится второй важной фазой лунного месяца, и именно в нашем случае полнолуние 8 декабря (середина лунного месяца) как раз само по себе показывает высокий накал событий, так как светила в момент точного полнолуния будут стоять на одной оси с Марсом.

В свою очередь стоянка Марса в это новолуние фиксируется на одной из воинственных звёзд Беллатрикс («Воительница», «Амазонка»), которая даже по самым мягким оценкам древних астрологов считается коварной в зависимости от природы планеты, попадающей в соединение с Беллатрикс. В данный момент, если учесть, что Меркурий как управитель Марса в знаке Близнецов также попадает в соединение с другой звездой из известной «оси катастроф» звездой Антарес, можно отметить вполне тревожную тенденцию, усиливающую негативные воинственные свойства обоих звёзд, что может повлечь за собой и неожиданную ненависть и враждебность, и военные провокации и быстрые переходы от риторики к действиям.

В этой связи очень важно, что ещё выдающийся астролог-учёный древности Птолемей давал звезде Беллатрикс влияние двух планет – Меркурия и Марса, упомянутых выше.

Как раз именно с позиции взаимосложного положения Марса и Меркурия в конфигурации Новолуния и Полнолуния есть смысл заглянуть по каким местам на карте мира географически проходят проекции Меркурия и Марса.

Такими регионами становятся – в европейских столицах Белград и Варшава, Анкара, запад Крымского полуострова, Восток и Юго-Восток США вместе со столицей Вашингтоном, часть Центральной Америки (Куба и Доминикана), восточная оконечность Японии и Бразилия.

В целом дополнительно по карте новолуния нельзя не отметить мощное влияние планеты Юпитер, которая является не только основным управителем Новолуния во 2 градусе Стрельца, но и остановкой этой планеты именно в день новолуния 24 ноября для разворота с ретроградного на прямое движение, что принесёт немало различных возвратов, идеологических переобуваний, а также создаст условия для начала новых долгосрочных процессов, программ и проектов.