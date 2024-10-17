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Суперлуние 17 октября: как оно влияет на людей

17 октября 2024Лунный календарьМарианна Басс

17 октября пройдет последние суперлуние осени.

Суперлуние 17 октября: как оно влияет на людей
Фото: freepik.com

В этот раз взойдет «охотничья луна», которую также называют «кровавой» из-за ее красного оттенка. Рассказываем, почему дата суперлуния важна для астрологов.

Суперлунием называют явление, при котором луна оказывается в максимально близкой точке к Земле. Из-за близкого расположения спутник Земли выглядит больше и ярче. Не секрет, что луна влияет на все живое, поэтому рассказываем о том, как людям вести себя в этот непростой период.

Как суперлуние влияет на людей

Считается, что влияние суперлуния похоже на полнолуние, только происходит в несколько раз сильнее из-за приближения спутника Земли. Некоторые люди могут почувствовать прилив негативных эмоций и становятся более агрессивными и резкими.

Также может наблюдаться угнетенное состояние и повышенная утомляемость. Если вы вдруг почувствовали слабость, то причиной этого состояние может быть суперлуние.

Астрологи также отмечают, что 17 октября суперлуние будет проходить в знаке зодиака Овен, поэтому событие принесет с собой накал страстей и желание идти по головам. Поэтому людям стоит несколько раз пересмотреть ситуацию, перед тем как совершить необдуманные поступки.

Что нельзя делать в суперлуние

В первую очередь, стоит отложить дела, которые требуют тщательной сосредоточенности и внимательности, так как есть риск не заметить важные детали. Это касается финансовых дел, подписания документов и проведения серьезных операций.

Среди других запретов – посещение мест большого скопления людей, начало больших проектов и занятия физическими нагрузками. Если вы чувствуете, что вас накрывают эмоции, попробуйте заземлиться и переключить внимание на что-то другое – не стоит пренебрегать своим состоянием.

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