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Как Луна влияет на разные знаки зодиака: когда действовать, а когда ждать

13 мая 2025Лунный календарьМарианна Басс

Луна — мощный астрологический фактор, влияющий на настроение, интуицию и способность принимать решения.

Как Луна влияет на разные знаки зодиака: когда действовать, а когда ждать
Фото: freepik

Каждая ее фаза — от новолуния до полнолуния и убывания — по-разному воздействует на 12 знаков зодиака. Понимание этого поможет выбрать удачные моменты для действий и вовремя остановиться.

Овен

Овны — импульсивные и энергичные, особенно в фазе растущей Луны. Это лучшее время для старта новых проектов. В полнолуние может появиться раздражительность — стоит избегать конфликтов. Убывающая Луна требует отдыха, иначе энергия быстро иссякнет.

Телец

Для Тельцов фаза убывания Луны благоприятна: именно тогда они чувствуют стабильность и уверенность. Новолуние подходит для планирования, но не для активных действий. В полнолуние усиливается чувствительность — избегайте перегрузок.

Близнецы

Луна в росте усиливает творческий потенциал Близнецов, особенно в общении и идеях. Новолуние часто приносит эмоциональный спад — лучше не принимать решений. Полнолуние дает заряд для общения, но вредит концентрации.

Рак

Раки особенно чувствительны к Луне, ведь она их управитель. Полнолуние может вызывать перепады настроения и слезы. Лучше всего Раки действуют на убывающей Луне — в это время их интуиция наиболее точна. Новолуние — для уединения.

Лев

В полнолуние Львы ощущают прилив харизмы и уверенности — время выступлений и признания. Растущая Луна помогает добиваться целей, а убывающая — наоборот, снижает мотивацию. В новолуние стоит пересмотреть приоритеты.

Дева

Растущая Луна делает Дев особенно продуктивными и внимательными. Убывающая — идеальна для анализа, наведения порядка, завершения дел. Полнолуние может вызывать беспокойство, поэтому важно не перегружаться.

Весы

Полнолуние усиливает обаяние Весов, но и делает их более уязвимыми в личных отношениях. Растущая Луна дает силы для создания новых связей. Убывающая — время перезагрузки и саморефлексии. Новолуние — лучше для уединения.

Скорпион

Скорпионы ощущают силу во время убывающей Луны — их энергетика становится глубокой и трансформирующей. В полнолуние возможны сильные эмоции и обострение страстей. Новолуние дает шанс переродиться и отпустить прошлое.

Стрелец

Для Стрельцов растущая Луна — время вдохновения, путешествий и планов. Полнолуние усиливает желание свободы, но может сбивать с пути. Убывающая Луна — повод замедлиться, поработать над внутренним состоянием.

Козерог

Козероги продуктивны в фазу убывания Луны — они хорошо завершают начатое. Растущая Луна помогает продвигаться по карьерной лестнице. Полнолуние — не лучшее время: эмоциональное напряжение мешает логике.

Водолей

Растущая Луна усиливает оригинальность Водолеев. Это фаза для общения и генерации идей. Полнолуние часто сопровождается нервозностью. Убывающая Луна — благоприятна для цифрового детокса и медитации.

Рыбы

Рыбы особенно восприимчивы в новолуние — важно не перегружаться и не теряться в мечтах. Полнолуние открывает их интуицию, но может вызвать эмоциональную нестабильность. Убывающая Луна помогает восстановить внутреннюю гармонию.

Следите за лунными фазами и тем, как они резонируют с вашей натальной энергией. Даже простое осознание этих влияний помогает действовать в потоке, а не против него. Луна — не просто небесное тело, а мудрый советчик, способный направить вас в нужный момент.

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