Лунные практики на очищение, усиление и защиту

Маги, жрецы и мудрецы всех времен обращались к ее силе, чтобы очищать энергетику, наполняться силой и устанавливать защиту от негатива. Каждая фаза Луны несет особую энергию, и если использовать ее правильно, можно существенно изменить свою жизнь.
Лунное очищение
Лучшее время для практик очищения убывающая Луна. В этот период легко отпускать лишнее: болезни, страхи, обиды и разрушающие установки.
- Практика «Огненное письмо». Напишите на бумаге все, от чего хотите избавиться: тревоги, долги, внутренние сомнения. Затем сожгите лист, представляя, что вместе с дымом уходят блоки.
- Водное очищение. Наполните ванну или таз водой, бросьте туда щепотку соли и травы (например, полынь или шалфей). Погрузите руки или все тело и мысленно произнесите: «Все чужое и лишнее уходит».
Такие ритуалы помогают не только снять эмоциональное напряжение, но и открыть путь для нового.
Лунное усиление
Эта практика лучше всего проводится на растущей Луне, когда энергии прибавляется, и все задуманное начинает активно развиваться.
- Зеркало желаний. Встаньте перед зеркалом при свете Луны, возьмите в руки предмет, символизирующий вашу цель (например, ключ — для новой квартиры, кошелек — для финансов). Скажите: «Я привлекаю (назовите цель) в свою жизнь». Повторите трижды.
- Энергия света. В ясную ночь выйдите на улицу или к окну, подставьте лицо и ладони под лунный свет. Представьте, что Луна наполняет вас мягкой силой, укрепляет внутренний стержень и открывает новые ресурсы.
Такие практики помогают обрести уверенность и ускорить реализацию желаемого.
Лунная защита
Полнолуние и первые дни убывающей Луны идеально подходят для того, чтобы поставить защиту от негатива, зависти и энергетического давления.
- Камень-оберег. Возьмите лунный камень, лабрадор или прозрачный кварц, положите под лунный свет на ночь. На следующий день носите его с собой, так он станет вашим щитом.
- Зеркальная защита. Нарисуйте на небольшом зеркальце символ круга или креста и оставьте его под лунным светом. Такое зеркало можно носить в сумке или держать у входа в дом, оно будет отражать негатив.
- Свеча Луны. Зажгите белую свечу в ночь полнолуния, произнесите: «Луна меня охраняет, тьму отражает». Дайте свече догореть хотя бы до половины, а остаток используйте при ощущении опасности или усталости.