Лунные практики на очищение, усиление и защиту

Луна издавна считалась главным небесным спутником, влияющим не только на приливы и отливы, но и на внутреннее состояние человека.

Маги, жрецы и мудрецы всех времен обращались к ее силе, чтобы очищать энергетику, наполняться силой и устанавливать защиту от негатива. Каждая фаза Луны несет особую энергию, и если использовать ее правильно, можно существенно изменить свою жизнь.

Лунное очищение

Лучшее время для практик очищения убывающая Луна. В этот период легко отпускать лишнее: болезни, страхи, обиды и разрушающие установки.

Практика «Огненное письмо». Напишите на бумаге все, от чего хотите избавиться: тревоги, долги, внутренние сомнения. Затем сожгите лист, представляя, что вместе с дымом уходят блоки.

Водное очищение. Наполните ванну или таз водой, бросьте туда щепотку соли и травы (например, полынь или шалфей). Погрузите руки или все тело и мысленно произнесите: «Все чужое и лишнее уходит».

Такие ритуалы помогают не только снять эмоциональное напряжение, но и открыть путь для нового.

Лунное усиление

Эта практика лучше всего проводится на растущей Луне, когда энергии прибавляется, и все задуманное начинает активно развиваться.

Зеркало желаний. Встаньте перед зеркалом при свете Луны, возьмите в руки предмет, символизирующий вашу цель (например, ключ — для новой квартиры, кошелек — для финансов). Скажите: «Я привлекаю (назовите цель) в свою жизнь». Повторите трижды.

Энергия света. В ясную ночь выйдите на улицу или к окну, подставьте лицо и ладони под лунный свет. Представьте, что Луна наполняет вас мягкой силой, укрепляет внутренний стержень и открывает новые ресурсы.

Такие практики помогают обрести уверенность и ускорить реализацию желаемого.

Лунная защита

Полнолуние и первые дни убывающей Луны идеально подходят для того, чтобы поставить защиту от негатива, зависти и энергетического давления.