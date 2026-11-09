Какие вещи нужно выбросить во время ноябрьского новолуния

В астрологической традиции этот период связывают с обновлением, завершением старых дел и подготовкой к новому жизненному этапу. Считается, что перед началом очередного лунного цикла особенно полезно избавиться от вещей, которые символически удерживают человека в прошлом.

Хотели бы узнать крошечные секреты будущего? Подготовиться к сюрпризам судьбы? Тогда загляните в наш новый раздел «Натальная карта». Рассчитайте свой звездный паспорт и поймите, как действовать дальше.

Домашние предметы способны накапливать энергию событий и эмоций. Поэтому некоторые вещи не советуют хранить годами, даже если они не занимают много места и кажутся совершенно безобидными.

Сломанные вещи, которые давно никто не собирается чинить

Часы с остановившимися стрелками, неработающие приборы, треснувшие вазы и другие поврежденные предметы считаются символами застоя. Поломку часто связывают с нарушением естественного движения энергии. Вещь больше не выполняет своего назначения, но продолжает занимать место в доме.

Особенно неблагоприятными считаются остановившиеся часы. В народных поверьях они символизируют прекращение движения и задержку важных событий. Поэтому перед новолунием советуют осмотреть шкафы, кладовые и полки, на которых годами хранятся предметы с обещанием когда-нибудь их починить. Если вещь действительно нужна, лучше отремонтировать ее. Если же она давно утратила ценность, от нее рекомендуют избавиться.

Подарки от людей, с которыми связаны неприятные воспоминания

Не все подарки вызывают радость. Иногда украшение, сувенир или предмет интерьера напоминает о тяжеломь эмоциональный след человека, который их подарил. Поэтому предметы, вызывающие устойчивые негативные ассоциации, не советуют хранить только из вежливости или чувства долга.

Особое внимание перед ноябрьским новолунием рекомендуют уделить подаркам, которые давно убраны с глаз, но продолжают занимать место в шкафу. Считается, что расставание с такими вещами символизирует завершение старых эмоциональных связей и освобождение места для новых знакомств. При этом избавляться от всех подарков бывших партнеров или знакомых необязательно. Значение имеет собственное отношение к предмету.

Старые чеки, ненужные квитанции и пустые упаковки

Особое место в обрядах перед, просроченные купоны, рекламные листовки и пустые коробки символически связывают с уже завершенными событиями. В денежных поверьях считается, что большое количество ненужных чеков способно создавать ощущение постоянных расходов.

Особенно нежелательно хранить их рядом с наличными, банковскими картами и сбережениями. Поэтому перед началом нового лунного цикла советуют разобрать кошелек, ящики письменного стола и места, где обычно скапливаются бумаги. Ненужные чеки можно выбросить, а документы, которые еще имеют значение, аккуратно рассортировать.

Одежда, которую не носили несколько лет

Шкаф с одеждой тоже считается местом, где может накапливаться энергия прошлого. Особенно это относится к вещам, которые давно не подходят по размеру, вышли из употребления или связаны с неприятными воспоминаниями. Старая одежда символизирует прежний образ человека, его привычки и жизненные обстоятельства. Если годами хранить предметы гардероба, к которым больше не хочется возвращаться, это может восприниматься как нежелание отпустить завершившийся этап. Перед ноябрьским новолунием советуют пересмотреть вещи, которые не надевали несколько сезонов подряд.

Хорошую одежду необязательно выбрасывать: ее можно отдать тем, кому она пригодится, продать или передать на благотворительность. А вот сильно изношенные, испорченные и непригодные для дальнейшего использования вещи лучше отправить на переработку, если такая возможность есть.

Засохшие цветы и давно погибшие комнатные растения

Живые растения во многих традициях символизируют рост, благополучие и жизненную силу.

Поэтому засохшим цветам и погибшим растениям приписывают противоположное значение.

Особенно неблагоприятным считается хранить в доме давно увядшие букеты, которые потеряли первоначальный вид и постепенно осыпаются. Такие предметы связывают с завершившимися событиями и энергией увядания.

Перед новолунием рекомендуют убрать засохшие букеты, очистить вазы и привести в порядок комнатные растения. Если цветок еще можно восстановить, достаточно удалить сухие листья, пересадить его или изменить условия ухода. При этом декоративные сухоцветы, которые специально выращивают и сохраняют для украшения интерьера, не обязательно относятся к неблагоприятным символам. Главное не оставлять в доме растения, которые давн погибли и продолжают стоять без всякой причины.

Читайте также: