Как выбрать имя ребенку, чтобы оно сочеталось с вашими

Каждая буква имеет свое значение и энергетику.

О том, как выбирать имя для своего малыша, написано достаточно много интересной информации. В этом процессе часто участвуют не только будущие родители, но и все близкие – бабушки и дедушки, старшие братики и сестренки. В пылу споров никто не обращает внимания на такой факт, как имя будущего человека будет сочетаться с именем самих родителей, отчеством и фамилией. А это весьма важные моменты, которые могут отражаться определенным образом на дальнейшей жизни ребенка.

Звук и тон имен

Как имя будущего малыша совместимо с именем мамы или папы можно увидеть по наличию и количеству букв в каждом таком слове. Ведь имя – это по сути всего лишь слово, состоящее из набора букв, которые имеют определенный звук и тон. А каждая буква имеет свое значение и энергетику. Если какая-то буква повторяется в имени наиболее часто, это дает возможность составить характеристику имени, определить основные черты характера человека. Например, родившуюся девочку называют Анной в честь мамы. В этом слове две буквы «А» и две буквы «Н». Наличие буквы «А» говорит о том, что человек обладает сильным и волевым характером, а буква «Н» повторяющаяся дважды, определяет человека, как склонного к творчеству. И если мама занимается творческой деятельностью, то существует большая доля вероятности, что и дочь пойдет по ее стопам. Ведь она с раннего возраста будет вращаться в этой сфере и волей–неволей втягиваться в процесс творчества. В этом случае, бытующее мнение, что природа отдыхает на детях талантливых людей в силу генетических факторов, здесь не работает. В истории известна масса примеров, когда в семьях талантливых людей искусства рождались дети, которые в своей дальнейшей жизни ни с какой стороны не были причастны к делу их родителей.

Энергия имени

А вот если девочку назвали Анной, а ее родители не имеют ничего общего с творческой деятельностью, то ждать, что ребенок станет в будущем человеком искусства сложно и почти невероятно. Скорее всего, Аня будет выбирать профессию, близкую к той, чем занимаются ее родители. Ведь мало знать значение имени, необходимо создавать еще и условия, при которых заложенные склонности развивались бы. Если бы родители Ани знали заранее, что несет в себе ее имя, то возможно, или создали бы все условия, чтобы развить в девочке творческие способности или выбрали бы для нее другое имя. В этом случае совместимость имени ребенка и образа жизни родителей имеет большое значение.

Что говорят психологи

С другой стороны, выбирая имя для своего малыша, следует все-таки обращать внимание на советы психологов, которые не рекомендуют называть детей именами их родителей, так как это может негативно сказаться на эмоциональном состоянии ребенка. Согласно проведенным исследованиям дети, названные в честь мамы или папы более неустойчивы в психо-эмоциональном плане. Имена в семье должны сочетаться по своему значению. Например, отца зовут Петр, а маму Ольга и оба они творческие люди. Свою дочку они называют Натальей. Как видим в именах мамы и дочери есть много одинаковых букв – А, Л, Ь. Повторение этих звуков в имени дочери усиливает ее характеристики полученные ею от материи. И, естественно, что ребенок станет подобием своей родительницы. А поскольку имена матери и отца подходят друг другу в плане творческих профессий, то и дочь, скорее всего, проявит заложенные в ней таланты, имеющиеся у ее родителей.

Красит не имя, а поступки

Однако невозможно с первых дней жизни малыша увидеть его характер. Это проявится в первые полгода его жизни. Поэтому не стоит торопиться с выбором имени. Законом дается срок в один месяц для регистрации нового человека в органах ЗАГСа, и за это время основные характерные наклонности у маленького человека уже могут как-то проявиться. Родители могут не спеша найти для своего чада имя, исходя из многих факторов - религиозности, страны или региона проживания, времени рождения ребенка, учитывая советы астрологов, моды и прочего. И в конце концов, не имя красит человека, а его поступки и вся дальнейшая жизнь. Даже если родители ошиблись с выбором имени, его всегда можно изменить.

Марина Арефьева