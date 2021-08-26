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Каким именем назвать ребенка, чтобы он вырос успешным

26 августа 2021ИменаМарианна Басс

В древности верили, что магия имени может повлиять на жизнь человека, поэтому новорожденным детям давали имена по церковному календарю.

Каким именем назвать ребенка, чтобы он вырос успешным
Фото: depositphotos.com

Но сейчас выбор имени полностью зависит от предпочтений родителей. Сейчас уже не многие знают, что магия имени может предопределить судьбу и жизненный путь человека. Магия имени сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Важно дать своему ребенку правильное имя, чтобы магия имени благотворно влияла на его судьбу.

Магия имени заключается в том, что каждую букву магии имени можно расшифровать. Поэтому, можно сказать, что магия имени содержится в самих буквах имени человека. Чтобы расшифровать свое имя, нужно просто сопоставить каждую его букву со значением, причем, первая буква имени оказывает самое большое влияние на человека, обладающим им.

А — если в вашем имени содержится эта буква, то скорее всего вы сильный душевно и физически человек. Так как эта буква символизирует силу, активность, жажду духовного и физического комфорта.
Б — эта буква символизирует душевный романтизм, прочность, постоянство, стремление обеспечить себя и своих близких. Люди с такой буквой в имени, как правило, пробиваются в жизни и достигают успехов.
В — эта буква символизирует общительность, жизнелюбие, любовь к природе. Люди, обладающие этим именем, творческие, они устремлены в будущее.
Г — эти люди стремятся к получению знаний, любопытны. Умеют хранить чужие тайны. Они внимательны и делают все на совесть.
Д — люди, имеющие такую букву в имени, любят размышлять и анализировать разные ситуации. Прежде чем что-то делать, они обязательно продумывают, стоит ли это делать. Они семейные люди, готовы помочь в трудной ситуации, но иногда капризны. Часто имеют неординарные способности.
Е — любят самовыражаться, рождают в своей голове множество идей. Склонны вступать в роль посредника. У них развита интуиция, они довольно проницательны, часто излишне болтливы.
Ё — тоже, что и Е.
Ж — люди, обладающие этой буквой в своем имени, имеют богатый внутренний мир, но не перед всеми его раскрывают. Импульсивны и порывисты.
З — люди с такой буквой в имени обладают хорошей интуицией, имеют богатое воображение. Зачастую, такие люди смотрят на мир сквозь розовые очки.
И — эти люди добрые, чувствительные и миролюбивые. Внешне они показывают практичность, а на самом деле они имеют мягкую, добрую и романтичную натуру.
Й — это люди, обладающие романтичной натурой, склонны к мечтаниям и витаниям в облаках. Зачастую, они очень скромные.
К — это выносливые, имеющие силу воли люди. Умеют хранить чужие секреты. Проницательны, живут по принципу «все или ничего».
Л — эти люди имеют тонкое восприятие красоты вокруг себя. Они имеют артистические и художественные таланты. Стремятся поделится ощущениями и знаниями с окружающими людьми.
М — зачастую это застенчивые люди, они заботливы и готовы помочь окружающим.
Н — люди, обладающие огромной внутренней силой, вечно протестующие из-за чего-то. Имеют хорошее здоровье и любят все подвергать критике. Такие люди трудолюбивы.
О — переживают глубокие чувства. Они способны в несколько раз приумножать свой капитал. Имеют богатую интуицию.
П — люди, обладающие такой буквой в имени, имеют много интересных идей. Никогда не меняют свои решения и твердо отстаивают свое мнение. Заботятся о своем внешнем виде. Эти люди общительные.
Р — вникают всегда в самую суть. Они самоуверенны, активные и храбрые. Увлекаясь чем-то, они способны на глупые поступки и неоправданный риск. Слишком догматичны в своих суждениях.
С — имеют здравый ум, стремятся к материальной обеспеченности и к прочному положению в жизни. Если их что-нибудь раздражает, то они становятся властными и капризными. Для них важно найти собственный путь в своей жизни.
Т — это интуитивные, чувствительные, творческие личности. Ищут правду, но соразмеряют желания и возможности. Живут по правилу: «Нельзя откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня». Они используют каждую минуту своей жизни с пользой для себя.
У — люди с такой буквой в имени имеют богатое воображение, великодушны, способны сопереживать ближнему. Стремятся подняться на высокий духовный уровень.
Ф — они имеют потребность блистать на сцене и в обычной жизни. Хотят всегда быть в центре внимания. Имеют много оригинальных идей, дружелюбны. Они любят делать подарки и доставлять удовольствие другим людям. Внутренне противоречивы и любят привирать.
Х — люди с такой буквой в имени хотят преуспеть в жизни собственными силами. Среди своих друзей и коллег по работе пользуются авторитетом. Имеют независимую позицию в жизни. Для них важно, то что говорят о них люди.
Ц — эти люди по своей натуре лидеры. Они заносчивы, имеют повышенное самомнение. Не способны жить в одиночестве.
Ч — это люди филантропы, имеют внутренние противоречия, часто добиваются успеха в работе.
Ш — люди с такой буквой в имени внимательно относятся к своей жизни. Эти люди довольно скромны и замкнуты, но при этом имеют развитое чувство юмора.
Щ — эти люди великодушны, проницательны и щедры. Всегда движутся только вперед и никогда не отступают назад.
Ъ — как правило, это мягкие натуры. Они способны сглаживать острые углы в отношениях с людьми. Часто становятся водимыми другим человеком.
Ы — Эти люди практичны и тяготеют к миру материальному, а не духовному. Часто эти люди пессимисты.
Ь — этим людям всегда все нужно разложить по полочкам. Любят порядок в голове и анализировать произошедшие с ними ситуации.
Э — эти люди обладают умением видеть подоплеку разных событий. Видят людей «наизнанку». Этим людям сопутствует успех в лингвистике. Часто они любопытны и пронырливы. Стремятся показать свою принадлежность к «высшему обществу».
Ю — эти люди всегда и во всем стремятся к истине. Имеют свои идеалы братства и всеобщего равенства. Они способны к жестоким поступкам, но при этом могут и себя принести в жертву.
Я — эти люди имеют обостренное чувство собственного достоинства. Стремятся добиться любви и уважения у окружающих их людей. Любят всех поучать.

Материал с портала Astrostar.ru

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