Каким именем назвать ребенка, чтобы он вырос успешным

В древности верили, что магия имени может повлиять на жизнь человека, поэтому новорожденным детям давали имена по церковному календарю.

Но сейчас выбор имени полностью зависит от предпочтений родителей. Сейчас уже не многие знают, что магия имени может предопределить судьбу и жизненный путь человека. Магия имени сопровождает человека на протяжении всей его жизни. Важно дать своему ребенку правильное имя, чтобы магия имени благотворно влияла на его судьбу.

Магия имени заключается в том, что каждую букву магии имени можно расшифровать. Поэтому, можно сказать, что магия имени содержится в самих буквах имени человека. Чтобы расшифровать свое имя, нужно просто сопоставить каждую его букву со значением, причем, первая буква имени оказывает самое большое влияние на человека, обладающим им.

А — если в вашем имени содержится эта буква, то скорее всего вы сильный душевно и физически человек. Так как эта буква символизирует силу, активность, жажду духовного и физического комфорта.

Б — эта буква символизирует душевный романтизм, прочность, постоянство, стремление обеспечить себя и своих близких. Люди с такой буквой в имени, как правило, пробиваются в жизни и достигают успехов.

В — эта буква символизирует общительность, жизнелюбие, любовь к природе. Люди, обладающие этим именем, творческие, они устремлены в будущее.

Г — эти люди стремятся к получению знаний, любопытны. Умеют хранить чужие тайны. Они внимательны и делают все на совесть.

Д — люди, имеющие такую букву в имени, любят размышлять и анализировать разные ситуации. Прежде чем что-то делать, они обязательно продумывают, стоит ли это делать. Они семейные люди, готовы помочь в трудной ситуации, но иногда капризны. Часто имеют неординарные способности.

Е — любят самовыражаться, рождают в своей голове множество идей. Склонны вступать в роль посредника. У них развита интуиция, они довольно проницательны, часто излишне болтливы.

Ё — тоже, что и Е.

Ж — люди, обладающие этой буквой в своем имени, имеют богатый внутренний мир, но не перед всеми его раскрывают. Импульсивны и порывисты.

З — люди с такой буквой в имени обладают хорошей интуицией, имеют богатое воображение. Зачастую, такие люди смотрят на мир сквозь розовые очки.

И — эти люди добрые, чувствительные и миролюбивые. Внешне они показывают практичность, а на самом деле они имеют мягкую, добрую и романтичную натуру.

Й — это люди, обладающие романтичной натурой, склонны к мечтаниям и витаниям в облаках. Зачастую, они очень скромные.

К — это выносливые, имеющие силу воли люди. Умеют хранить чужие секреты. Проницательны, живут по принципу «все или ничего».

Л — эти люди имеют тонкое восприятие красоты вокруг себя. Они имеют артистические и художественные таланты. Стремятся поделится ощущениями и знаниями с окружающими людьми.

М — зачастую это застенчивые люди, они заботливы и готовы помочь окружающим.

Н — люди, обладающие огромной внутренней силой, вечно протестующие из-за чего-то. Имеют хорошее здоровье и любят все подвергать критике. Такие люди трудолюбивы.

О — переживают глубокие чувства. Они способны в несколько раз приумножать свой капитал. Имеют богатую интуицию.

П — люди, обладающие такой буквой в имени, имеют много интересных идей. Никогда не меняют свои решения и твердо отстаивают свое мнение. Заботятся о своем внешнем виде. Эти люди общительные.

Р — вникают всегда в самую суть. Они самоуверенны, активные и храбрые. Увлекаясь чем-то, они способны на глупые поступки и неоправданный риск. Слишком догматичны в своих суждениях.

С — имеют здравый ум, стремятся к материальной обеспеченности и к прочному положению в жизни. Если их что-нибудь раздражает, то они становятся властными и капризными. Для них важно найти собственный путь в своей жизни.

Т — это интуитивные, чувствительные, творческие личности. Ищут правду, но соразмеряют желания и возможности. Живут по правилу: «Нельзя откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня». Они используют каждую минуту своей жизни с пользой для себя.

У — люди с такой буквой в имени имеют богатое воображение, великодушны, способны сопереживать ближнему. Стремятся подняться на высокий духовный уровень.

Ф — они имеют потребность блистать на сцене и в обычной жизни. Хотят всегда быть в центре внимания. Имеют много оригинальных идей, дружелюбны. Они любят делать подарки и доставлять удовольствие другим людям. Внутренне противоречивы и любят привирать.

Х — люди с такой буквой в имени хотят преуспеть в жизни собственными силами. Среди своих друзей и коллег по работе пользуются авторитетом. Имеют независимую позицию в жизни. Для них важно, то что говорят о них люди.

Ц — эти люди по своей натуре лидеры. Они заносчивы, имеют повышенное самомнение. Не способны жить в одиночестве.

Ч — это люди филантропы, имеют внутренние противоречия, часто добиваются успеха в работе.

Ш — люди с такой буквой в имени внимательно относятся к своей жизни. Эти люди довольно скромны и замкнуты, но при этом имеют развитое чувство юмора.

Щ — эти люди великодушны, проницательны и щедры. Всегда движутся только вперед и никогда не отступают назад.

Ъ — как правило, это мягкие натуры. Они способны сглаживать острые углы в отношениях с людьми. Часто становятся водимыми другим человеком.

Ы — Эти люди практичны и тяготеют к миру материальному, а не духовному. Часто эти люди пессимисты.

Ь — этим людям всегда все нужно разложить по полочкам. Любят порядок в голове и анализировать произошедшие с ними ситуации.

Э — эти люди обладают умением видеть подоплеку разных событий. Видят людей «наизнанку». Этим людям сопутствует успех в лингвистике. Часто они любопытны и пронырливы. Стремятся показать свою принадлежность к «высшему обществу».

Ю — эти люди всегда и во всем стремятся к истине. Имеют свои идеалы братства и всеобщего равенства. Они способны к жестоким поступкам, но при этом могут и себя принести в жертву.

Я — эти люди имеют обостренное чувство собственного достоинства. Стремятся добиться любви и уважения у окружающих их людей. Любят всех поучать.

Материал с портала Astrostar.ru