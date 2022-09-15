За какими именами скрываются страстные мужчины

Их темперамент и страстность ощущаются даже на расстоянии.

Испокон веков люди придавали имени тайное, сакральное значение, которое влияет на личность и судьбу. Сегодня поговорим о именах, которые носят темпераментные мужчины.

Андрей

У этого имени очень положительная энергетика. Его обладатели везунчики и часто являются душой компании. Андреи – большие поклонники женского пола и для них важна эффектная внешность. К тому же они прекрасные любовники, но несмотря на большое количество любовных приключений до брака, женившись, они начинают максимально вкладываться в семью и крайне редко заводят романы на стороне.

Борис

В имя заложено много силы, упорства и воли. Борис любит любовные интриги и тайные свидания. В большинстве своем предпочитает женщин намного моложе себя – ему нравится выступать в качестве наставника во всех сферах. Несмотря на обилие любовных похождений, Борис – человек семейный и, если женится, то становится верным мужем.

Роман

Его носитель – редкий оптимист и темпераментен во всех сферах, включая любовную. Роман крайне влюбчив и это часто создает проблемы, потому что ему сложно остановиться на одной женщине. Семейная жизнь с Романом никогда не будет скучной, потому что его темперамента будет хватать на всех, однако все может портить неконтролируемая ревность.

Даниил

Эрудирован, общителен и обладает повышенным сексуальным темпераментом, поэтому и женщин ищет себе под стать. Даниилу скорее важна гармония в интимных отношениях, чем количество партнерш, поэтому он может достаточно быстро жениться, если совпадет с женщиной по темпераменту и найдет с ней общие интересы.

Денис

Во всех сферах жизни ему сопутствует удача, он легко преодолевает препятствия. В женщинах ценит красоту и сексуальность, поэтому даже в семейной жизни ему порой трудно удержаться от интрижки на стороне. В любви и сексе у него крайне мало предубеждений, поэтому, нагулявшись в молодости, став старше вступает в брак по расчету.

Игорь

Темпераментен как в дружбе, так и в любовных делах, поэтому он всегда душа компании и может одновременно крутить роман с несколькими женщинами. Несмотря на такую любвеобильность, по отношению к себе измен не потерпит и в отношениях весьма ревнив. Темперамент также распространяется на работу: Игори хорошие журналисты, актеры и менеджеры.