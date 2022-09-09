8 имен самых неверных мужчин

Учитывайте имя мужчины, но больше обращайте внимание на его поступки и отношение к вам.

Имя человека определяет его характер и судьбу, поэтому часто оно может подсказать вам, насколько ваш мужчина будет вам верен.

Роман. Имя говорит само за себя: у мужчин с этим именем обычно огромное количество романов, часто одновременных. Они живут в постоянном поиске романтических чувств и в большинстве случаев искренне влюбляются в женщин, однако, эти отношения крайне скоротечны. В семейной жизни часто маскируются под «подкаблучников», но, при любой возможности продолжают крутить романы на стороне.

Валентин. Покровитель Дня всех влюбленных и отчаянный ловелас. Мужчины с этим именем романтичны и нежны, но обожают разнообразие. Часто долго не женятся, потому что никак не могут определиться – все женщины хороши для них, но по-разному.

Андрей. Обладает огромным обаяние и часто финансово успешен, поэтому притягивает женщин как магнит. Ему всегда есть из кого выбирать, и он этим рано начинает пользоваться. В семейной жизни периодами продолжает «ходить налево», но крайне осторожен и не позволяет мимолетным интрижкам поколебать семейное спокойствие.

Олег. Самомнения и самолюбования ему не занимать. А уж если он материально хорошо обеспечен, то поклонниц у него – миллион. Не столько разборчив, сколько ленив в отношениях. Живет по принципу: «ушла одна – пришла другая».

Валерий. Любитель легкой жизни, вечеринок и женщин. Щедр и приятен в общении, поэтому женщины его любят. Может быть верен в том случае, если полюбит искренне, во всех остальных – живет в свое удовольствие и не задумывается о серьезных отношениях.

Давид. Весел, легок в общении, обычно, как минимум, не беден – это собирает вокруг него немало женщин. На протяжении жизни вступает в брак неоднократно, но даже в этом случае имеет мимолетные связи на стороне.

Кирилл. Часто внешне - настоящий мачо, достаточно умен, но крайне недоверчив по отношению к женщинам. Ему сложно влюбиться, поэтому пару он ищет по расчету и останавливается только на самом выгодном, с его точки зрения, варианте.

Дмитрий. Любит быть в центре женского внимания, легко отвечает на любой флирт, но сам редко становится инициатором отношений. Несмотря на повышенный интерес к противоположному полу, в браке изменяет редко, и если делает это, то тщательно скрывает свои похождения от жены.

Учитывайте имя мужчины, но больше обращайте внимание на его поступки и отношение к вам!