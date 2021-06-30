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Как назвать ребенка, чтобы он был счастливым

30 июня 2021ИменаСлово и Дело

Экстрасенсы предписывали имени человека магическую вибрацию, которая оказывает влияние на его судьбу. Астролог Светлана Проскурякова рассказала, как не прогадать с выбором имени.

Как назвать ребенка, чтобы он был счастливым
Фото: depositphotos

Присваивая ребенку имя, вы не просто выбиваете сочетание звуков, а определяете те звуковые вибрации, на которые он будет откликаться всю жизнь. Астролог и экстрасенс Проскурякова рассказала, что судьба человека напрямую зависит от выбранного ему имени.

«Эти вибрации созвучны его настроению, здоровью, успешности и так далее. Поэтому, когда родители выбирают имя для ребенка, на них лежит ответственность», — предупреждает эстрасенс.

Разумеется, любой родитель желает своему ребенку успеха, счастья, здоровья и красоты. Для них есть хорошие новости: «особых» имен не существует, так что выбирать можно и по созвучию с именем и фамилией. Но есть одна закономерность и плохая новость для тех родителей, которые решили проявить оригинальность. Чем популярнее имя, тем выше социальная адаптация и здоровье их обладателей, а вот людям с вычурным и сложным именем таким не похвастаться. Еще печальней дело обстоит с людьми, которым родители дали старинные имена, они рискуют притянуть к себе незавидную судьбу.

Поэтому, как бы не разыгрывалась фантазия, когда ребенок родился, нужно держать себя в рамках. Лучше дать то имя, которое созвучно отчеству и фамилии. Тогда ребенок будет счастлив.

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