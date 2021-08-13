5 имен мальчиков, из которых вырастают неудачники

Родителям рекомендуется подбирать имена не только для удачного полного звучания, но и по значению.
Так, не рекомендуется называть детей Романами, так как они не отличаются усидчивостью. Их рассеянность мешает в учебе и бытовых вопросах, передает Пятый канал.
Мальчики с именем Вадим могут быть склонны к алкоголизму, игромании и другим зависимостям в будущем. Им не будет стоить особых усилий спустить все деньги на пагубную привычку. Таких мужчин сложно контролировать. От их пристрастий больше всего достается семьям.
Регулярно с трудностями встречаются Юлианы. Некоторые испытания кажутся им настолько тяжелыми, что наступает желание опустить руки. Но они находят в себе силы бороться с этим чувством.
Еще одним проблемным именем является Анатолий. Представители этого имени склонны к злоупотреблению алкоголем, и этот интерес проявляется с малых лет.