5 имен мальчиков, из которых вырастают неудачники

Родителям рекомендуется подбирать имена не только для удачного полного звучания, но и по значению.

Так, не рекомендуется называть детей Романами, так как они не отличаются усидчивостью. Их рассеянность мешает в учебе и бытовых вопросах, передает Пятый канал.

Мальчики с именем Вадим могут быть склонны к алкоголизму, игромании и другим зависимостям в будущем. Им не будет стоить особых усилий спустить все деньги на пагубную привычку. Таких мужчин сложно контролировать. От их пристрастий больше всего достается семьям.

Адамы являются любвеобильными. Обладатели таких имен представляют собой страстные натуры, для которых не характерна семейная жизнь. Им трудно сфокусироваться на одной женщине, особенно, если вокруг много других представительниц прекрасного пола.

Регулярно с трудностями встречаются Юлианы. Некоторые испытания кажутся им настолько тяжелыми, что наступает желание опустить руки. Но они находят в себе силы бороться с этим чувством.

Еще одним проблемным именем является Анатолий. Представители этого имени склонны к злоупотреблению алкоголем, и этот интерес проявляется с малых лет.