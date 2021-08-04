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Нумеролог объяснила, какие тайны скрывают инициалы человека

4 августа 2021ИменаВечерняя Москва

В буквах алфавита содержится собственная энергетика. Если знать, как правильно, с помощью цифр, ее уловить и расшифровать, это сильно поможет в жизни.

Нумеролог объяснила, какие тайны скрывают инициалы человека

Нумеролог Юлия Леонова рассказала, как инициалы человека в нумерологии способны повлиять на его жизнь.

Необходимо узнать число инициалов человека, которое рассчитывается по формуле с помощью особой таблицы. В своем Instagram эксперт опубликовала ее.

Цифры в столбцах этой таблицы соответствуют определенной букве алфавита. Чтобы посчитать число своих инициалов, необходимо сложить цифры, соответствующие первым буквам имени, фамилии и отчества между собой. А затем сложить десятки и единицы у получившегося двузначного числа, если оно выходит таковым. Для однозначного числа никаких дополнительных манипуляций проводить не нужно. У Иванова Ивана Ивановича его число составит 1 + 1 + 1 = 3.

Это означает, что ему необходимо меньше критиковать себя и других, стараться мыслить позитивно. Как и другим людям с числом инициалов 3.

Если число составляет 1, стоит быть решительнее. Число 2 призывает стать более дипломатичным человеком. При цифре 4 лучше внимательнее планировать будущее, а 5 не просит избегать конфликтов, с таким числом нужно находить их конструктивное решение.

Людям с числом инициалов 6 недостает самостоятельности. С 7 стоит меньше внимания уделять жизненным трудностям. Цифра 8 призывает не впадать в крайности, а люди с 9 эмоционально раскрепощенные и могут видеть полноценную картину даже в тяжелых ситуациях.

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