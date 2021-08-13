5 имен девочек, из которых вырастают лучшие жены

Как считают многие эзотерики, есть имена, в которые буквально «запрограммированы» качества лучших жен.

Если назвать девочку одним из этих имен, то она станет настоящей хранительницей домашнего очага, сообщает Infox.ru.

Наталья

В этом имени скрыта великая сила женщины, которая способна быть рядом со своим избранником и в радостные моменты жизни, и горе. Наталья выбирает спутника жизни раз и навсегда, и в любой даже самой сложной ситуации она стремится к сохранению семьи.

Анна

Женщина с таким именем идеально создана для семьи. Мягкие и нежные, они становятся верными женами и лучшими мамами. Анна умеет правильно выстроить жизнь своей семьи без слез и скандалов.

Екатерина

Такие женщины любят честность в отношениях, но не идеализируют их. В случае появления проблем Екатерины готовы решать их не хуже мужа. Хотя в семье всегда стараются подчеркивать свою роль второго плана.

Юлия

В их семье всегда царит радостная атмосфера, мамы многое позволяют как детям, так и мужу. Но с окружающими Юлиям везет — члены семьи пользуются предоставленной свободой взвешенно и разумно.

Ирина

Это очень ответственные женщины, которые не боятся трудностей. Если они выбрали мужа, то проживут с ним до конца, всеми силами стремясь сохранить гармонию в браке.