Пять мужских имен, которые указывают на невыносимый характер

Ясновидящая Кажетта Ахметжанова рассказала, какие мужские имена негативно сказываются на характере и поведении их обладателей.

Владимир

Обладатели имени Владимир достаточно спокойные, однако достаточно вспыльчивы — их легко вывести из себя. Если у Владимира нет настроения, стоит дать ему время побыть наедине с самим собой, иначе есть риск остаться виноватой в споре.

Александр

Имя Александр делает мужчин раздражительным и конфликтным. О своих чувствах они предпочитают молчать, однако в один момент могут взорваться и выплеснуть все накопившиеся обиды. Есть и положительные черты: обладатели этого имени сильные и стойкие мужчины.

Игорь

Мужчины, которых наделили именем Игорь, коммуникабельны и умеют преподнести себя окружающим людям. Хорошо могут зарекомендовать себя в качестве партнера. Однако сложность характера заключается в том, что в личной жизни носители этого имени ведут себя необдуманно, импульсивно, несдержанно.

Олег

Имя Олег может показать мужчину как горделивого и упертого человека. Такие люди уверены, что правы всегда и во всем. Однако крайне редко способны просить прощения. Такие черты характера могут помешать конструктивным мыслям и действиям.

Юрий

Обладатели имени Юрий — эгоцентричны. Личные интересные стоят на первом месте. В любых делах они в первую очередь ищут выгоду для себя, сообщает Пятый канал.