19 женских имен, которые наделяют самой мощной энергетикой

Женщины с этими именами особенно привлекательны, обладают мощным характером и достойно проходят через любые жизненные трудности.

Женщины с этими именами особенно привлекательны, обладают мощным характером и достойно проходят через любые жизненные трудности.

Варвара

Обычно девушки с именем Варвара скромны, трудолюбивы и даже наивны. Зачастую у них детские, миловидные черты лица. Варвары терпеливые, хорошие хозяйки и очень привлекательные женщины.

Александра

Женский вариант имени Александр трактуется как «защитница». Это женщина с крепким, мужским характером. Мужчин в Александре привлекает противоречивый и строптивый нрав. Девушка с именем Александра не боится приключений и экстрима, всегда оказывается хорошей, доброй матерью и верной женой.

Галина

Женщины с именем Галина – мягкие, сосредоточенные. Они умеют найти правильный подход к людям и успешно избегают конфликтов. Именно поэтому носительницы имени Галина нередко занимают ответственные и руководящие должности в профессиональном плане.

Виктория

Значение имени Виктория восходит к имени богини Победы. Возможно, именно поэтому женщины с этим именем напористые, упрямые и уверенные в себе. Они стремятся к успеху и, несмотря на трудности, всегда их добиваются.

Владислава

Имя Владислава трактуется как владеющая славой. Носительницы этого имени обладают незаурядными лидерскими качествами, стремятся во всем быть первыми. Они целеустремленные и независимые от мнения окружающих.

Дарья

Имя Дарья является производным от мужского Дарий – владетель блага, победитель. Дарьи обладают незаурядным интеллектом, оригинальностью, эмоциональностью, которая порой доходит до вспыльчивости.

Ирина

Имя Ирина произошло от имени древнегреческой богини Эйрена – покровительницы мира и покоя. Носительницы этого имени не выносят конфликтов и ссор. Они очень миролюбивы, легки в общении и добродушны. Женщины с именем Ирина нередко выбирают профессии, связанные с общением с людьми.

Наталья

Имя Наталья означает «рожденная в Рождество», родная. Носительницы этого имени вспыльчивы и эмоциональны, однако умеют с серьезностью взяться даже за самую сложную работу. Натальи обладают высоким интеллектом, умеют грамотно анализировать ситуацию, и вместе с тем несут яркую женскую энергетику.

Маргарита

Имя Маргарита с греческого переводится как жемчужина. Маргарита – это символ греческой Афродиты и римской Венеры. Маргариты притягательны для мужчин, женственны и заботливы.

Татьяна

В переводе с греческого языка это имя означает «устроительница». Женщины с именем Татьяна нередко оказываются сильнее своих мужчин. Татьяны обладают очень мощной энергетикой: они умеют постоять за себя, властны и упрямы – и вместе с тем добры и заботливы.

Елена

Носительницы этого имени – яркие и светлые женщины. Они интеллектуальны, интересуются новыми знаниями, являются хорошими учителями и превосходными начальниками. Елена – это человек долга и любви, она практически не способна на зло и предательство.

Марина

Марина имеет сильную энергетику морской волны, ведь не зря в коре имени есть слово «марин» - море. Марины эмоциональны, жизнерадостны, строптивы и уверенны в себе. К Маринам всегда тянутся мужчины, благодаря их внутреннему природному шарму.

Ольга

Древнескандинавское имя Хельга означает «святая». Обычно Ольги – это твердые и целеустремленные женщины с аналитическим складом ума. Вместе с этим Ольги обладают незаурядной интуицией. Они дружелюбны и очень ценятся близкими людьми. На первом месте для Ольги – забота о муже и детях.

Оксана

В переводе с греческого это имя означает «чужестранка». Оксаны активны, решительны, прямолинейны, коммуникабельны и изобретательны. Женщины с этим именем обладают сильной волей и устойчивой психикой. Оксаны не дают себя в обиду и продумывают каждый свой шаг. Они горды и настойчивы.

Анна

В переводе с древнееврейского это имя означает «благодать». Женщины с именем Анна – добрые, скромные, обаятельные и женственные. Анны умеют хранить секреты, они склонны к гиперответсвенности и самопожертвованию. Анны легко находят общий язык с детьми и не стремятся изменить людей вокруг себя.

Юлия

Женщины с именем Юлия обычно экономные и запасливые хозяйки, хорошие кулинары. Юлии гостеприимные и хлебосольные женщины, они умеют выслушать и дать дельный совет. К сожалению, личная жизнь у женщин с именем Юлия не всегда складывается гладко, однако Юлии – самодостаточны, они всегда заинтересованы в благополучии своего дома и семьи.

Анастасия

В переводе с древнегреческого это имя означает «воскресающая». Анастасии уравновешены, осмотрительны. Они хорошо адаптируются к новым обстоятельствам, обладают пробивным и трудолюбивым характером. При этом Анастасии очень чувственны и их легко растрогать.

Светлана

Светланы никогда не теряют свой жизненный ориентир, они сами наделены внутренним светом и женской притягательностью. Светланы обладают твердым характером и при этом очень нежно относятся к близким.

Екатерина

В этом имени заложена непорочность. У Екатерин нередко обнаруживается дар прорицания и предвидения.