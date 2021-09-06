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Названы мужские и женские имена, притягивающие бедность

6 сентября 2021ИменаСлово и Дело

Помешать финансовому благополучию человека может не только бездействие, но и его имя, уверяют астрологи.

Названы мужские и женские имена, притягивающие бедность
Фото: Кадр из фильма "Паразиты"

Больше всего нищету притягивают шесть мужских и женских имен, пишет rsute.ru.

Максим

Мужчины с этим именем зачастую отличаются трудолюбием и умением зарабатывать. Но все меняется после сорока лет, когда семейные проблемы отнимают все время и нервы. Тогда карьерные амбиции уходят на второй план.

Алексей

Алексеи совершенно не амбициозны по жизни. Они не думают о завтрашнем дне, им не хватает твердости и решительности. Они постоянно бегут от проблем.

Оскар

Обладатели этого редкого имени хорошо учатся в школе и зачастую могут похвастаться красным дипломом. Однако это никак не помогает им построить успешную карьеру. Оскары часто меняют место работы, не достигнув продвижения по карьерной лестнице.

Маргарита

Проблемы девушек с этим именем начинаются с их готовности трудиться за копейки. Риты могут быть отличными работниками, но их альтруизм мешает им разбогатеть.

Дарья

Обладательницы этого имени имеют множество талантов. Дарьям подвластны шитье, плаванье и даже прыжки с парашютом. Однако их кроткий нрав мешает им зарабатывать на своем хобби.

Римма

Риммы зачастую популярны у мужского пола. Они всегда окружены вниманием поклонников и могут добиться от него желаемого. Однако именно красота мешает им разбогатеть. На первом месте у женщин с таким именем зачастую стоит выбор подходящего спутника, а не финансовое благополучие.

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