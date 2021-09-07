Пять мужских имен, которые всех раздражают

Это несправедливо, но порой имя человека может отталкивать, каким бы добрым, тактичным и привлекательным ни был человек.

На восприятие людей может влиять их имя. А с некоторыми именами, как ни крути, возникают неприятные ассоциации.

Валерий

Многие отказываются воспринимать всерьез человека с именем Валерий, реагируют на это имя с раздражением. Дошло до того, что сокращенная форма этого имени, Валера, стала именем нарицательным: так называют нелепого человека, которые совершает всякие глупости. Из-за этого переноса кажется, что все Валеры несерьезные и нередко попадают в странные, курьезные ситуации.

Павел

Вспомните знакомого Пашу: наверняка это веселый и беззаботный человек, душа компании. Они редко бывают навязчивы и нетактичны. С другой стороны, Павлы нередко бескомпромиссны и излишне настойчивые и целеустремленные. Такие качества редко располагают к общению.

Глеб

Мужчины с именем Глеб редко становятся душой компании. Люди с таким именем могут быть довольно неприятны в общении: они бывают угрюмы, мрачны, нетактичны и создавать неприятную, неловкую атмосферу в компании. Поэтому людей с таким именем нередко избегают в общении.

Даниил

Полная форма этого имени у многих вызывает неприятные ассоциации, из-за чего некоторые даже меняют его на «Данила». Сокращенное Даня тоже может вызвать плохие эмоции. Нередко люди с таким именем поверхностны и несерьезны. Мужчины с таким именем часто закрепляют за собой славу безответственных и легкомысленных людей.

Валентин

Часто мужчины с именем Валя, Валентин обладают женственными манерами и чертами характера. Возможно, это из-за того, что именем Валя чаще называют девушек. Из-за этого женщины не видят в Валентинах реальных претендентов на руку и сердце, не замечают в них мужественности.