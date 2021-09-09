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Стало известно, какие имена делают их обладателей богатыми

9 сентября 2021ИменаРИА "ФедералПресс"

Имя человека накладывает отпечаток на его характер, поэтому некоторым людям с определенными именами достичь финансового успеха гораздо легче, чем всем остальным.

Стало известно, какие имена делают их обладателей богатыми
Фото: new-variant

Приманивают деньги мужчины с такими именами, как Александр, Владимир, Виктор, Константин и Роман. Именно им чаще всего легко удается добиться финансового успеха, высокой должности и сделать большие достижения. Специалисты связывают это с тем, что носители данных имен обладают сильной уверенностью в себе и своих силах.

Трудолюбием, внимательностью, решительным характером и уверенностью в себе обладают женщины с именами Виктория, Марина, Наталья, Ирина и Татьяна. Следовательно, и в материальном плане у них все складывается хорошо. Женщинам с перечисленными именами, как правило, удается добиться желаемого уровня дохода, сообщают «Невские новости».

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