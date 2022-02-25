Как назвать своего ребенка в зависимости от накшатр
Ведические астрологии уверенны, что выбирать имя нужно правильно, чтобы малыш вырос сильной личностью.
Известно, что имя оказывает огромное влияние на человека, его судьбу, поскольку оно считается энергетической вибрацией посредством звука. И существует мнение, что оно должно соответствовать Накшатре (созвездию, в котором находится Луна в момент рождения). Давайте разберемся.
Счастливая звезда
У каждого человека есть счастливая звезда или расположение звезд в момент его рождения. И ведические астрологи называют это накшатрами. Каждая накшатра имеет свои вибрации, они могут быть как позитивными, так и негативными. И при выборе имени ребенку необходимо подобрать правильный звук, чтобы он раскрывал в себе гармоничную энергию.
Как подобрать имя
Всего существует 27 накшатр, каждой из которых присущи свои звуки и буквы. В Индии имена подбираются за счет звуков и буквенных соответствий в определенной накшатре. Для того, чтобы лучше подобрать имя ребенку, следует обратиться к ведическим астрологам, чтобы те составили натальную карту. Специалисты, в свою очередь, смогут определить накшатры Луны, Солнца и асцендента в день и время рождения ребенка, а затем выберут правильное соотношение звуков и букв для его имени. Ниже можно ознакомиться со списком соответствия звуков накшатрам.
Ашвини – Чу, Че, Чо, Ла;
Бхарани – Ли, Лу, Ле, Ло;
Криттика – А, Е (Э), У;
Ашвини – Чу, Че, Чо, Ла;
Бхарани – Ли, Лу, Ле, Ло;
Криттика – А, Е (Э), У;
Пушья – Ху, Хе (Хей), Хо, Да;
Ашлеша – Де (Дэ), Ду, Ди, До;
Магха – Ма, Ме (Мэ), Му, Ми;
Пурва Пхалгуни – Мо, Та, Ти, Ту;
Уттара Пхалгуни – Те (Тэ), То, Па, Пе;
Хаста – Пу, Ша, На, Тэа;
Читра – Пэ, По, Ра, Ри;
Свати – Ру, Ре (Рэ), Ро, Т(х)а;
Вишакха – Т(х)и, Т(х)у, Т(х)о;
Анурада – На, Ни, Ну, Не;
Джйешта – Но, Йа (Я), Йи (И), Йу (Ю);
Мула – Йе (Е), Йо (Ё), Би, Ба;
Пурва Ашадха – Бу, Да, Б(х)а, Э;
Уттара Ашадха – Бе, Бо, Джа, Джи;
Шравана – Джу, Дже, Джо, Г(х)а, Ша;
Дханишта – Га, Ги, Гу, Ге (Гэ);
Сатабиша – Го, Са, Си, Су;
Пурва Бадрапада – Се (Сэ), Со, Да, Ди;
Уттара Бадрапада – Ду, Т(х)а, Джна, Гйа;
Ревати – Де, До, Ча, Чи;
Пример:
Если Луна у человека расположена в накшатре Магха, то значит, что на него будет оказывать благоприятное воздействие такие звуки, как Ма, Ме (Мэ), Му, Ми. И стоит подобрать имя в соответствии с ними, например, Мария, Мэри, Марина, Мира.