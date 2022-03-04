Имена женщин, которые остаются счастливыми до старости

О том, что имя влияет на характер и судьбу человека, известно с древних времен.

Сменив имя, человек может стать удачливым, если прежде его преследовали сплошные невезения. Но иногда смена имени может и отпугнуть удачу. Несмотря на жизненные обстоятельства, женщины с некоторыми именами могут до самой старости обрести не только гармонию с собой и миром, но и простое женское счастье. Какие же женские имена наделены особой позитивной энергетикой и программируют на счастливую судьбу?

Анна

Благодаря своей интуиции женщины с именем Анна умеют разбираться в людях, поэтому они себя окружают поистине преданными людьми. Кроме этого, обладательницы этого имени счастливы в семейной жизни. Стоит отметить, что Анны встречаются во всех монархических дворах Европы, а в церковном календаре отмечено целых 30 святых с этим именем.

Елена

По характеру обладательницы этого имени жизнерадостны и оптимистичны. Девушки с именем Елена непринужденные и легкие в общении, любят красоту и уют. Они способны добиться любых высот, применив при этом свою изворотливость и напористость. Елены, как и Анны, обладают хорошей интуицией, к которой они прислушиваются на протяжении всей жизни, что и приносит им удачу.

Елизавета

Женщин с именем Елизавета исторически всегда считали магнитом для удачи. Они влиятельные и довольно амбициозные личности, но при этом Елизаветы очень чувственны, порядочны, щедры и великодушны. И, благодаря своему открытому сердцу, обладательницы этого имени с легкостью принимают от жизни как хорошее, так и плохое.

Мария

У этого имени много значений и лишь часть из них: любимая, желанная, безмятежная. Девушки с этим именем веселы и общительны, они имеют легкий и достаточно отходчивый характер. А удача у обладательниц имени Мария всегда является спутником на их жизненном пути. И все это благодаря оптимизму и умению не пасовать перед проблемами.

Татьяна

Татьяны по своей натуре лидеры, им под силу решить любую задачу и найти выход даже из самой сложной ситуации. Но что касается семьи, то в ней они всегда готовы уступать супругу. Обладательницы этого имени коммуникабельны и обладают развитой интуицией. Фортуна определенно на их стороне.