Имена мальчиков, из которых вырастают гулящие мужчины

Имя определяет характер, дальнейшую судьбу, склонности к различным вещам, в том числе и изменам.

Существует несколько имен, обладатели которых зачастую становятся гулящими мужчинами. Однако стоит помнить, что у каждого правила есть исключения. Так как же зовут мужчин, за которыми стоит пристальнее наблюдать?

Иван

Мужчины, которых назвали этим именем, дорожат браком, однако при этом они не могут упустить возможность не использовать свои чары и на других представительницах прекрасного пола. Более того, Иваны могут закрутить роман даже с подругой своей супруги, поэтому с такими мужчинами всегда стоит быть настороже. На любовном фронте ими также часто движет природная хитрость, «спортивный интерес» и даже месть за поступки действующей избранницы.

Андрей

Носители этого имени зачастую идут на измену, если их мужественность ставят под сомнение. Андреям важно, чтобы окружающие воспринимали их как брутальных мужчин. И, если кто-то посмеет ударить по их самолюбию, то совсем скоро в постели Андрея появится очередная красавица, которая не будет оказывать давление и подвергать его критике.

Дмитрий

Если мальчика было решено назвать Дмитрием, то его родители должны быть готовы, что он вырастет ветреной и довольно влюбчивой натурой. Обладатели этого имени обожают общество женщин. Они умеют находить с ними общий язык, ласково смотреть, задаривать комплиментами, а после — «красиво» расстаться. Без каких-либо угрызений совести, Дмитрии часто меняют свои симпатии, а иногда у них может быть сразу несколько партнерш.