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Имена женщин, ради которых мужчины пойдут на все

29 июля 2022ИменаДиана Сабитова

Наверное, каждой женщине хочется быть загадочной и притягательной.

Имена женщин, ради которых мужчины пойдут на все
Фото: kleo.ru

Имя человека во многом определяет его судьбу, но может ли оно повлиять на эти качества? Исследования говорят о том, что мужчинам свойственно выделять определенные женские имена среди других.

Екатерина

Возможно, все дело в том, что Екатерина уже ассоциируется с императрицей, повелительницей, сильной и властной женщиной. Ведь именно с таким образом нас знакомят на уроках истории и литературы, а также в многочисленных книгах и фильмах. А если мы вспомним про насыщенную личную жизнь Екатерины Великой, то повышенный интерес к обладательницам такого имени становится совершенно понятен. А быть может, подсознательно мужчины реагируют на древнегреческие корни этого имени, ведь он означает непорочность, чистоту.

Анастасия

Имя означает возрождение и возвращение к жизни. Вряд ли кто-то устоит перед искушением и пройдет мимо такого предложения. Скорее всего, противоположный пол считывает эту энергию, заложенную древним языком в прекрасной Анастасии, и ему хочется прикоснуться к тайне перерождения. А еще – мы с детских сказок помним про Настеньку, умную и красивую, работящую девушку, которая смогла справиться с разными испытаниями и обрести любовь. Поэтому к женщинам с таким именем тянутся люди, они неизбежно вызывают восхищение и обожание, что делает их еще более привлекательными в глазах мужчин.

Виктория

И еще одно имя – Виктория. Его обладательницы часто идут по жизни с высоко поднятой головой, окруженные толпами поклонников. Победа – вот значение этого имени в переводе с латинского языка. Сила, мощь, энергия и стремление побеждать – невозможно оказаться рядом с Викторией и не испытать желание хотя бы немного «погреться» в лучах ее славы. Это имя мы можем встретить и у привлекательных героинь и даже в названии известно бренда нижнего белья! Поэтому ничего удивительного, что имя Виктория попала в тройку самых привлекательных имен.

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