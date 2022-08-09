Имена мужчин, которые женятся раз и навсегда

Должно быть каждая девушка, выходя замуж, планирует союз длинною в целую жизнь.

В современном мире, где браки довольно часто распадаются, такое совпадение случается не очень часто, но многие мечтали бы о том, чтобы оно случилось именно с ними.

Иногда подсказки мы можем обнаружить в имени избранника, ведь некоторые имена мужчин наделяют своих носителей стремлением к сохранению партнерства до конца жизни.

Артем

Это имя наделяет его носителя такими качествами как мудрость, спокойствие, сдержанность. В семейной жизни они очень пригождаются. Для Артема семья имеет огромное значение, а когда у него появляются дети, он становится прекрасным отцом. Артем из тех мужчин, что будет оставаться в отношениях до последнего, прощая и давая «вторые шансы». К сожалению, некоторые девушки этим пользуются, заставляя Артема сильно страдать. Но рано или поздно Артем встречает ту, которая так же, как и он, ценит домашний уют – и вместе они создают крепкий союз.

Борис

После того, как бурная молодость проходит, Борис начинает мечтать о семье, доме, детях. В примерном семьянине многие друзья юности его просто не узнают. Борис из тех, кто понимает ценность семьи к середине жизни. Он будет заботиться о жене и детях, откажется от сомнительных приключений на стороне (у него это было в молодости в избытке, а сейчас интерес пропал) и будет делать все возможное, чтобы у членов его семьи была прекрасная и беззаботная жизнь. К браку он подходит со всей ответственностью и становится настоящей каменной стеной для своих домочадцев.

Юрий

Находится в поиске своей идеальной спутницы. Той, которая будет готова следовать за ним, разделяя его интересы и ценности. На этом пути его могут ждать сюрпризы и приключения, он нравится женщинам, его могут использовать, ведь он достаточно простодушен и наивен в вопросах любви. Но предательства Юрий не прощает. Когда он встречает ту самую, готовую быть хозяйкой дома и согласную на роль хранительницы очага, они создают крепкий и плодотворный союз. Жена Юрия всегда немного «в тени» – так ему спокойнее, ведь те, кто ярко блистал, доставили ему в свое время много боли и страданий.