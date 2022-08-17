Подходит ли вам ваше имя
Случается, что взрослый человек подсознательно чувствует: имя, которое ему дали при рождении, как будто ему не подходит.
Кто-то решается сменить имя, кто-то берет псевдоним или просит называть его не так, как записано в свидетельстве о рождении. Изменив имя, человек начинает ощущать перемены к лучшему, раскрывать свой потенциал. Это происходит потому, что физические вибрации человека начали совпадать с вибрациями имени, и это дало толчок к мощному развитию программ судьбы. В нумерологии это явление называют «мост», оно обозначает связь между числом имени и числом рождения. К сожалению, большинство родителей выбирают имя ребенку, ориентируясь на что угодно, кроме нумерологии, ослабляя, таким образом, его врожденные способности. Сегодня вы узнаете, подходит ли вам ваше имя и нужно ли его корректировать.
Для начала рассчитаем код имени. Для расчета берется полное имя человека, записанное в документах, например: Елена. Каждой цифре соответствует несколько букв. Выпишите все числовые значения букв в имени и сложите их до получения однозначного числа.
1 – А И С Ъ
2 – Б Й Т Ы
3 – В К У Ь
4 – Г Л Ф Э
5 – Д М Х Ю
6 – Е Н Ц Я
7 – Ё О Ч
8 – Ж П Ш
9 – З Р Щ
6+4+6+6+1=23=2+3=5 5 – это число имени Елена.
Символизм числа имени:
А теперь узнаем, насколько подходит Елене ее имя. Возьмем ее дату рождения и рассчитаем его число. Для этого складываем все цифры в дате рождения, например: 12.03.2011.
1+2+3+2+1+1=10=1+0=1
В нашем примере число имени – 5, а число рождения – 1.
Если число имени меньше числа рождения, то человек усиленно станет развивать врожденные способности и делать то, что дается без усилий, а овладевать новыми знаниями и навыками будет только по необходимости.
Самый лучший вариант, если число рождения совпадает с числом имени.
Теперь, зная, как работает нумерология, вы сможете подобрать своим детям имена, которые максимально помогут им реализоваться в жизни.