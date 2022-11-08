Имена мужчин, которые женятся только по любви

Не секрет, что имя может сказать о человеке почти столько же, сколько и дата рождения, а иногда и больше.

По имени возлюбленного можно узнать, будет ли у вас брак по любви.

Андрей

Мужчины с этим именем достаточно эмоциональны и часто на первое место ставят чувства. Они следуют за тем, что говорит им сердце, поэтому женятся на своих возлюбленных исключительно по любви. Однако эти порывы не всегда заканчиваются удачно, и если девушка не смогла «приручить» его чувственность, то за этим последуют и другие браки.

Даниил

Такому мужчине тяжело заводить отношения, несмотря на повышенное внимание женщин. Он довольно нерешителен на первых порах, но если влюбляется, то готов вести возлюбленную под венец уже на следующий день после того, как она дала согласие. В браке он остается любящим мужчиной и заботливым отцом, но может иногда «уходить в себя».

Виталий

Этот мужчина серьезно подходит к выбору своей избранницы, поэтому ожидание похода в ЗАГС может быть долгим, но оно того стоит. Мужчины с этим именем женятся исключительно на тех, кого они любят по-настоящему, поэтому готовы пожертвовать всем ради своих возлюбленных. Они верят в то, что между мужчиной и женщиной существует связь, но если почувствуют, что ее нет, сразу уходят.

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