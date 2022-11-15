Женские имена, которые приманивают деньги

Считается, что имя человека может быть магическим в зависимости от его значения.

Еще в древности наши предки верили, что имя может повлиять на жизнь человека, поэтому его долго подбирали в соответствии с суевериями. Существуют имена, которые притягивают деньги к человеку. И если так назвать ребенка, то он никогда не будет нуждаться в финансах.

Маргарита

Это имя происходит из греческого языка и означает жемчуг. Издавна он считается драгоценностью, достать которую непросто. Считается, что девушка, которую назвали этим именем, будет всегда востребована, какую бы профессию она не выбрала. Она сможет достаточно зарабатывать в любой сфере и всегда будет успешной. Труд будет даваться ей легко, а повышения по службе не заставят себя долго ждать.

Оксана

С греческого имя Оксана переводится как “путешественница”. Считается, что у женщины с этим именем есть достаточно предусмотрительности, хитрости и ума для того, чтобы много зарабатывать. Причем они могут реализовать себя как сотрудник найма, так и открыть собственный бизнес. Лучше всего Оксана реализует себя в творческих профессиях: дизайнер, модель, художник или писатель. В этих сферах она точно сможет добиться быстрого успеха.

Полина

Имя Полина произошло из французского языка и переводится как «малыш». Из значения имени можно понять, что работать этой женщине будет не под силу. Однако даже если с профессией в жизни у нее не получится, она все равно будет притягивать деньги. Они буквально будут сваливаться ей на голову. Свое финансовое состояние она может улучшить с помощью случайностей: наследства, выигрыша в лотерею или состоятельных родственников.