5 имен, обладатели которых проживут счастливую жизнь

Эксперты уверяют, что по имени человека можно спрогнозировать то, каким будет его будущее.

В древности людей старались называть определенным образом, чтобы их жизнь была беззаботной и яркой. Теперь многие люди возвращаются к истокам и называют своего ребенка тем именем, которое обеспечит ему благоприятное будущее.

Михаил

Михаил – имя, которое впервые появилось в иврите. С этого языка оно переводится как «богоподобный». Еще в детстве родители начинают замечать, что Миша растет послушным, тихим и трудолюбивым мальчиком. Все эти качества помогают ему во взрослой жизни. Как правило, они вырастают сильными мужчинами, которые добиваются серьезных успехов в карьере.

Анна

Анна – древнееврейское имя, которым называли храбрых и добрых девушек. Уже в достаточно юном возрасте Аня поражает взрослых своей мудростью и добротой. Девушка с этим именем никогда не откажет в помощи даже малознакомому человеку, поэтому к ней всегда возвращается добро. Она никогда ни в чем не нуждается. Все, что она пожелает, само приходит к ней в руки.

Мария

Мария означает «госпожа» в переводе с древнееврейского. Женщины с этим именем очень трудолюбивы и имеют дар совмещать карьеру и семью. В раннем возрасте Маша может считать себя невезучей, но с приобретением жизненного опыта она становится все сильнее и мудрее. Это позволяет ей добиться значительных успехов в зрелом возрасте. Однако для этого ей нужно будет усердно трудиться.

Александр

Александр впервые появилось в греческом языке и переводится как «защищающий», но встречаются и другие трактовки имени, которые подразумевают мужественность и воинственность этого имени. Саша растет не без проблем из-за своего упрямого характера, но во взрослом возрасте это становится плюсом. Его целеустремленность и трудолюбие помогают добиться невероятных успехов.

Анастасия

Анастасия с древнегреческого переводится как «возрождение». Она совмещает в себе две самые важные для женщины вещи: красоту и ум. Настя всегда способна удивлять людей своими человеческими качествами: доброжелательностью и открытостью. Это позволяет ей добиваться всего, что она захочет. Однако стоит помнить, что эта женщина может стать строгой, если ее разозлить.

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