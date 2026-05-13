Высшее предназначение: как определить кармическую задачу

13 мая 2026Натальная картаМарианна Басс

Кармическая астрология – один из самых интересных разделов астрологии.

Мы уже говорили про важность Лунных узлов для понимания своего пути, а сейчас разберем конкретно, какая кармическая задача стоит перед обладателями того или иного Северного лунного узла. Напомним, что найти Северный узел совершенно несложно: он находится напротив вашего Южного узла – знака зодиака. То есть, если ваш знак Близнец, то Северный узел будет располагаться в Стрельце. Итак, если ваш Северный узел…

в Овне

Ваша задача – максимально проявить себя, понять и признать свои желания. Перестаньте жить жизнью тех, кто окружает вас, будьте собой.

в Тельце

Ваша задача – стать опорой самому себе. И в материальном, и в духовном смысле.

в Близнецах

Ваша задача – научиться работать с информацией и завязывать необходимые контакты. Будьте открыты всему новому и держите нос по ветру.

в Раке

Задача вашего воплощения – уделить как можно больше внимания своей семье. Научиться понимать свои и чужие эмоции и самое главное – принимать их.

во Льве

Вам необходимо научиться проявлять себя и свою волю мягко, но твердо. Все, что вы решаете, должно быть воплощено в жизнь. Это карма творца, который сам кует свое счастье.

в Деве

Ваша задача – в максимальном упорядочении своей жизни. В прошлых воплощениях вы слишком полагались на судьбу, теперь настало время быть рациональной и прагматичной личностью.

в Весах

Вам следует научиться искусству дипломатии. Самое главное в вашей жизни теперь – красота и любовь, а также отношения с другими людьми.

в Скорпионе

Ваша задача – научиться направлять чужую энергию и чужие ресурсы в нужное вам русло. Это очень коварное положение узла, вам придется серьезно поработать над собой.

в Стрельце

Ваша цель – абстрагироваться от всего мелкого и незначительного и найти то, что действительно важно – для вас и тех, кто вас окружает. Обязательно доносите истину, которую вы обнаружили, до людей.

в Козероге

Ваша задача – максимально развить себя во внешнем мире, абстрагируясь от ненужных эмоций.

в Водолее

Ваша цель – воспитать в себе альтруизм и уйти от собственнических инстинктов. Вы должны явить собой пример абсолютно свободной личности.

в Рыбах

Ваша цель – довериться бессознательному. Уходите от строгих схем, по которым привыкли жить и развивайте свою интуицию.

