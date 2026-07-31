Бунтарь и философ: судьба Павла Дурова* по версии астрологов

30 июля Росфинмониторинг внёс создателя Telegram Павла Дурова* в список террористов и экстремистов. Решение это стало реакцией на отказ сотрудничать с российскими властями. И хотя многие зарубежные деятели, бизнесмены и технологические лидеры известны по-настоящему воинственной позицией по отношению к России, именно Дурова* ждала судьба быть объявленным террористом. Взглянув на натальную карту Дурова*, можно понять, как Павел стал звездой и иконой интернет-протеста и почему конфликт с законом и государством был неизбежен.

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Долгое время Павел хранил ореол таинственности вокруг своей персоны, представляя себя полубогом от мира технологий. Раз в несколько лет появлялись фотографии, как молодой предприниматель в превосходной физической форме то принимает ванну со льдом, то медитирует. Это полностью отражает гармоничные аспекты в натальной карте — тригон Луны и Нептуна говорит об увлечении мистикой и искусством, а секстиль Юпитера и Плутона отвечает за интерес к философии и стремлению к духовному развитию.

Созданию социальной сети ВКонтакте, а затем и мессенджера Telegram, ставшего мегапопулярным во всём мире, Павел обязан секстилю Марса и Плутона — он говорит о большой силе воли и смелости, умении добиваться своих целей.

Оппозиция Солнца и Луны в натальной карте Дурова* говорит о внутренних конфликтах между сознанием и эмоциями, что приводит к проблемам в отношениях. В 2024 году по имиджу Дурова* был нанесен первый серьезный удар — прежде непубличная мать его детей Ирина Болгар подала в суд на партнера с требованием финансовых компенсаций, а заодно опубликовала много личных фотографий с Павлом. Астрологи отметили, что эта ситуация стала для Дурова* кармической отработкой через «публичное обнажение» личной жизни, но Павел с успехом прошел это испытание и стал более открытым.

Вторым ударом для бизнесмена стало задержание во Франции — власти обвинили Telegram в недостаточной модерации контента и отказе сотрудничать с правоохранительными органами. В натальной карте Павла желание поддерживать гармонию (за что отвечают Весы), и тяга к прекрасному (Солнце в Весах) столкнулись с бурлящей страстью, внутренней силой и самобытностью (Луна в Овне) и невероятной внутренней стойкостью (Скорпион у Павла — сильнейший знак). Абсолютное желание сохранить Telegram неподконтрольным любым властям неизбежно привело Дурова* в суд. В момент задержания карта Павла проходила через самые жесткие аспекты Сатурна, отвечающие за проблемы с законом и посягательства на личную свободу.

В конце июля 2026 года для Дурова* наступил тяжелейший транзиторный период — ФСБ объявило его в международный розыск, а Росфинмониторинг включил в список террористов. Сатурн еще сильнее сжал натальную карту бунтаря, Меркурий в Скорпионе, ответственный за сохранность информации, столкнулся с мощным влиянием Плутона, приносящим кризисы. Луна в Овне в очередной раз подтвердила образ Дурова* как иконы цифрового протеста — его демонстративный ответ на новый статус явно показал, что ни покаяния, ни попыток сотрудничества со стороны владельца Telegram не будет.

Что же ждёт Павла впереди? Астрологи сходятся во мнении, что для Дурова* преодоление этого кризиса закончится созданием нового продукта, который поднимет доход и статус бизнесмена на новую высоту. Возможно, этим продуктом станет криптовалюта Gram, кошельки которой появятся у каждого пользователя Telegram, а возможно, впереди у Павла совершенно новые, бунтарские и спорные проекты.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга

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