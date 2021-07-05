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Как за секунду узнать, когда ждать «пик замужества»

5 июля 2021НумерологияМарианна Басс

Существует метод вычисления «пиков замужества» – годы, когда вероятность свадьбы особенно высока.

Как за секунду узнать, когда ждать «пик замужества»
Фото: depositphotos.com

Самый популярный вопрос, который задают астрологам, нумерологам, гадалкам и прочим владетелям тайных знаний, – это вопрос о замужестве.

Все хотят знать, когда они выйдут замуж (или женятся, но это, как вы понимаете, гораздо реже звучит). О том, как с помощью нумерологии найти ответ на такой важный вопрос, читайте в этой статье.

Существует метод вычисления «пиков замужества» – это годы, когда вероятность свадьбы особенно высока. Для каждого человека пики рассчитываются индивидуально, достаточно знать только дату его рождения. Итак, попробует рассчитать пики для девушки, которая родилась 17 февраля 1991 года.

Шаг 1

Запишите дату рождения числами: 17.02.1991

Шаг 2

Умножьте день и месяц на год рождения: 1702 * 1991 = 3388682

Шаг 3

Нарисуйте график, на оси X отметьте возраст от 17 от 23 лет, а на оси Y нанесите шкалу от 1 до 9.

Шаг 4

Отметьте точки с координатами 17-3, 18-3, 19-8, 20-8, 21-6, 22-8, 23-2 одну за другой на графике. То есть первая точка будет на пересечении 17 по оси X и 3 по оси Y, вторая – на пересечении 18 и 3 и так далее.

Шаг 5

Соедините точки в график. Отметьте кружочками самые высокие точки, они и будут пиками. Кстати, можно продолжить писать возраст в столбик, вот как мы написали на нашем графике.

rambler.ru

Итак, мы видим, что пики замужества у девушки приходятся на возраст 19, 20, 22 года. И далее – 26,27,29 лет. Можно смотреть динамику и дальше, надеемся, вы поняли принцип.

Напомним, что способ работает не только для женщин, расчет пиков для мужчины будет ровно таким же.

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