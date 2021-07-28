Нужно ли менять фамилию при замужестве

Перемена фамилии после замужества чаще всего изменяет Число Выражения.

Сумма чисел имени, отчества и фамилии составляет число выражения, которое отражает наши личные качества. Новая фамилия изменит это число. С помощью нумерологии можно вычислить, как эти изменения отразятся на нашем будущем, и стоит ли ради этого брать фамилию мужа.

Перемена фамилии после замужества чаще всего изменяет Число Выражения (сумму числовых выражений всех букв полного имени). В результате в течение 5-10 лет у вас могут появиться новые качества, которые либо будут дополнять врожденные черты, либо противоречить им. Пройдет этот процесс гладко или станет причиной болезненной ломки личности, зависит от того, какой будет совместимость старого и нового Числа Выражения. В этой статье мы покажем, как нумерологический расчет поможет Вам решить, стоит ли менять фамилию или узнать, как к ней лучше «приспособиться».

Для расчета понадобятся ваши имя, отчество и девичья фамилия, а также предполагаемая новая фамилия. Допустим, полное имя Ольга Викторовна Королёва. Вы собираетесь взять фамилию Лазарева.

Шаг 1

Рассчитываем Число Выражения с девичьей и новой фамилией. Для этого по приведенной ниже таблице выписываем числовые значения всех букв имени, отчества и двух фамилий и по-отдельности суммируем их до простого числа.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

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Ольга – 7 4 3 4 1. 7+4+3+4+1=19. 1=9=10. Число имени 1.

Викторовна – 3 1 3 2 7 9 7 3 6 1. 3+1+3+2+7+9+7+3+6+1=42. 4+2=6. Число отчества 6.

Королёва – 3 7 9 7 4 7 3 1. 3+7+9+7+4+7+3+1=41. 4+1=5. Число фамилии Королёва 5.

Лазарева – 4 1 9 1 9 6 3 1. 4+1+9+1+9+6+3+1=34. 3+4=7. Число фамилии Лазарева 7.

Теперь находим два Числа Выражения. Сначала складываем числа имени, отчества и фамилии Королёва. 1+6+5=12. 1+2=3. Первое Число Выражения 3.

Затем складываем числа имени, отчества и фамилии Лазарева. 1+6+7=14. 1+4=5. Второе Число Выражения 5.

Шаг 2

Смотрим, какова совместимость этих двух чисел.

Числа, которые хорошо совмещаются друг с другом: 3, 6, и 9; 1, 5 и 7; 2, 4 и 8.

Идеальный вариант, когда Числа Выражения совпадают, - тут вам беспокоиться не о чем. Если Числа Выражений совместимы друг с другом (например, 6 и 9, 1 и 7, 2 и 4), значит, влияние новой фамилии будет положительным.

В нашем примере числа 3 и 5 не отличаются хорошей совместимостью. В этом случае при помощи расчета можно узнать, какие действия помогут вам нейтрализовать негативное влияние конфликтной комбинации.

Шаг 3

Складываем Числа Выражения до простого числа. У нас это 3 и 5. 3+5=8. Смотрим значения чисел, связывающих оба Числа Выражения.

Число 1. Развивайте индивидуальность и формируйте собственное мнение.

Число 2. Учитесь сотрудничать с людьми и дипломатично разрешать конфликты.

Число 3. Постарайтесь выразить себя в творчестве.

Число 4. Воспитывайте в себе трудолюбие и дисциплину.

Число 5. Вырабатывайте независимость суждений и действий, расширяйте круг своих интересов.

Число 6. Учитесь отдавать предпочтение семейным ценностям.

Число 7. Уделяйте больше времени интеллектуальному развитию.

Число 8. Развивайте волевые и деловые качества.

Число 9. Старайтесь относиться к окружающим с пониманием и

милосердием.