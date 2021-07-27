«‎Ангельские»‎ числа и их значения

Наверняка вы не раз замечали одинаковые числа: на плакатах, часах, экранах, асфальте…

И всякий раз рождается ощущение, что загадочные три единички или шестерки будто хотят сообщить нам что-то важное, что-то, что нам очень нужно знать именно сейчас. Есть мнение, что с помощью цифр с нами общаются наши ангелы, и вот что они хотят нам сказать.

111

Это послание о том, что ваши мысли начинают формировать реальность. Ангелы посылают вам сообщение, чтобы сказать: посмотри, проверь, верно ли мы тебя поняли? Ты этого хочешь? Потому что если ты на самом деле хочешь не этого, самое время изменить ход своих мыслей.

222

Когда вы видите двойки, это значит, что загаданное вами уже претворяется в жизнь. И вы должны не прекращать направлять усилия для воплощения своих желаний.

333

Тройки означают, что помощь уже совсем близко! Сейчас такое время, когда вы с помощью молитв можете попросить ангелов о чем угодно, и они услышат вас совсем скоро. Если вы видите тройки, постарайтесь настроиться на общение с вашими ангелами, не упускайте момент.

444

Четверки, как цифры стабильности и надежности, говорят, что ангелы окружают вас своей заботой прямо сейчас! Все, о чем вы мечтали, творится руками ваших ангелов и лучшее, что вы можете сделать – не позволять себе сомневаться в их способностях. И в своих тоже!

555

Пятерки предупреждают нас о важном жизненном событии, которое изменит нас изнутри. Бояться не нужно, но подготовиться психологически – стоит. Будьте уверены в себе, и в том, что ангелы не оставят вас, если вдруг что-то пойдет не так.

666

Шестерки означают, что вы пребываете в дисбалансе, и виной тому – ваша излишняя тяга к материальному. Ангелы хотят сказать, что надо бы перевести вектор внимания на духовные вещи, снова стать сильным и волевым, чистым и легким. Не увязайте в рутине, вдохновляйтесь!

777

Все знают, что три семерки – знак удачи! Это совершенно так, вас ждет успех! Ангелы хлопают в ладоши и с интересом ждут вашей реакции на то, что они вам подготовили.

888

Восьмерки свидетельствуют об окончании какого-то периода вашей жизни. Что-то вы должны отпустить окончательно, не сожалея и не пытаясь удержать. Возможно, это люди, а возможно, события, которые остались в вашей памяти.

999

Девятки также свидетельствуют о каком-то завершении, но более глобальном, не вашем личном. Это окончание процесса, в котором участвовало большое количество людей, и вы тоже. Приготовьтесь отпраздновать конец эпохи!

000

Нули обозначают обнуление. Полный цикл, совершенство. Можно выдохнуть.