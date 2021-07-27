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«‎Ангельские»‎ числа и их значения

27 июля 2021НумерологияМарианна Басс

Наверняка вы не раз замечали одинаковые числа: на плакатах, часах, экранах, асфальте…

«‎Ангельские»‎ числа и их значения
Фото: depositphotos.com

И всякий раз рождается ощущение, что загадочные три единички или шестерки будто хотят сообщить нам что-то важное, что-то, что нам очень нужно знать именно сейчас. Есть мнение, что с помощью цифр с нами общаются наши ангелы, и вот что они хотят нам сказать.

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Это послание о том, что ваши мысли начинают формировать реальность. Ангелы посылают вам сообщение, чтобы сказать: посмотри, проверь, верно ли мы тебя поняли? Ты этого хочешь? Потому что если ты на самом деле хочешь не этого, самое время изменить ход своих мыслей.

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Когда вы видите двойки, это значит, что загаданное вами уже претворяется в жизнь. И вы должны не прекращать направлять усилия для воплощения своих желаний.

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Тройки означают, что помощь уже совсем близко! Сейчас такое время, когда вы с помощью молитв можете попросить ангелов о чем угодно, и они услышат вас совсем скоро. Если вы видите тройки, постарайтесь настроиться на общение с вашими ангелами, не упускайте момент.

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Четверки, как цифры стабильности и надежности, говорят, что ангелы окружают вас своей заботой прямо сейчас! Все, о чем вы мечтали, творится руками ваших ангелов и лучшее, что вы можете сделать – не позволять себе сомневаться в их способностях. И в своих тоже!

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Пятерки предупреждают нас о важном жизненном событии, которое изменит нас изнутри. Бояться не нужно, но подготовиться психологически – стоит. Будьте уверены в себе, и в том, что ангелы не оставят вас, если вдруг что-то пойдет не так.

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Шестерки означают, что вы пребываете в дисбалансе, и виной тому – ваша излишняя тяга к материальному. Ангелы хотят сказать, что надо бы перевести вектор внимания на духовные вещи, снова стать сильным и волевым, чистым и легким. Не увязайте в рутине, вдохновляйтесь!

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Все знают, что три семерки – знак удачи! Это совершенно так, вас ждет успех! Ангелы хлопают в ладоши и с интересом ждут вашей реакции на то, что они вам подготовили.

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Восьмерки свидетельствуют об окончании какого-то периода вашей жизни. Что-то вы должны отпустить окончательно, не сожалея и не пытаясь удержать. Возможно, это люди, а возможно, события, которые остались в вашей памяти.

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Девятки также свидетельствуют о каком-то завершении, но более глобальном, не вашем личном. Это окончание процесса, в котором участвовало большое количество людей, и вы тоже. Приготовьтесь отпраздновать конец эпохи!

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Нули обозначают обнуление. Полный цикл, совершенство. Можно выдохнуть.

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