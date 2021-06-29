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Как выбрать удачный день для шопинга

29 июня 2021НумерологияМарианна Басс

Вам приходилось, глядя на сделанные покупки, сокрушаться: «Купил совсем не то, что нужно!», а потом жалеть деньги, выброшенные на ветер?

Как выбрать удачный день для шопинга
Фото: depositphotos.com

Чтобы этого не происходило, мы покажем в данной статье, как вычислить наиболее удачные дни для шопинга, опираясь на персональное число дня.

Шаг 1. Рассчитываем персональное число года. Для этого нужно сложить число дня и месяца вашего рождения с числом текущего года. Допустим, вы родились 9 июля (9.07), текущий год 2015. 9+7+2+1+5=24. 2+4=6. Ваше персональное число года 6.

Шаг 2. Рассчитываем персональное число дня, в который вы намереваетесь совершить «налет» на магазины. Например, у вас запланирован шопинг на 15 октября (15.10). Цифры этой даты нужно сложить с персональным числом года (6).  1+5+1+6=13. 1+3=4. Ваше персональное число дня 4.

Каждое число от 1 до 9 является благоприятным для определенных покупок.

Число 1. Оправдываются крупные, обдуманные приобретения. Если вы решительно настроены сделать покупку, делайте это и полагайтесь на собственное мнение.
Число 2. Удачным будет приобретение обуви. В остальном этот день подходит для каждодневных покупок. Если вы хотите приобрести нечто более важное, чем продукты к ужину, лучше отложите это мероприятие.
Число 3. Благоприятный день для покупок, которые вы давно хотели сделать, но откладывали. Особенно для товаров, связанных с творчеством – книги, музыкальные инструменты, картины, билеты в театр или на концерт.
Число 4. Следует воздержаться от спонтанных, рискованных покупок. Оправдает себя закупка сельскохозяйственных продуктов впрок, приобретение стройматериалов, мебели, бытовой техники.
Число 5. Не слишком удачный день для шопинга – есть риск переплаты и приобретения некачественного товара. Наиболее благоприятен для покупки туристической путевки или спортивных товаров.
Число 6. Удачными будут покупки, которые помогут создать домашний уют – предметы первой необходимости, постельное белье, кухонная посуда, предметы дизайна, комнатные растения.
Число 7. Благоприятно для приобретения товаров, которые послужат  интеллектуальному развитию  –  художественная и научная литература, учебные принадлежности, компьютерная техника, настольные игры.
Число 8. Удачный день для масштабных покупок – ценные бумаги и акции, недвижимость, автомобиль, ювелирные изделия.
Число 9. Возможны неоправданные траты. Удачной будет покупка подарков, приобретение товаров с благотворительной целью, билетов в театр, кино, на концерты.
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