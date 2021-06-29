Как выбрать удачный день для шопинга

Вам приходилось, глядя на сделанные покупки, сокрушаться: «Купил совсем не то, что нужно!», а потом жалеть деньги, выброшенные на ветер?
Чтобы этого не происходило, мы покажем в данной статье, как вычислить наиболее удачные дни для шопинга, опираясь на персональное число дня.
Шаг 1. Рассчитываем персональное число года. Для этого нужно сложить число дня и месяца вашего рождения с числом текущего года. Допустим, вы родились 9 июля (9.07), текущий год 2015. 9+7+2+1+5=24. 2+4=6. Ваше персональное число года 6.
Шаг 2. Рассчитываем персональное число дня, в который вы намереваетесь совершить «налет» на магазины. Например, у вас запланирован шопинг на 15 октября (15.10). Цифры этой даты нужно сложить с персональным числом года (6). 1+5+1+6=13. 1+3=4. Ваше персональное число дня 4.
Каждое число от 1 до 9 является благоприятным для определенных покупок.
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