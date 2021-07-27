Как познакомиться с темной стороной своей личности

Нумерология – одна из эзотерических наук, определяющих характер и судьбу человека по дате его рождения.
В большинстве случаев прогнозы и расчеты акцентируются на положительных качествах человека. Сегодня вы узнаете, как определить темную сторону вашей личности.
Любые действия в нумерологии начинаются с расчета персонального числа, которое отвечает за достоинства и недостатки человека. Формула проста: берем цифры, входящие в дату рождения человека и складываем их до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. Например: человек родился 22.10.1989. Складываем все цифры даты рождения пока не получится однозначное число: 2+2+1+0+1+9+8+9=32=3+2=5. Это и будет искомое персональное число.
Теперь рассмотрим, какую темную сторону вашей личности скрывает каждая цифра.
Теперь, зная свою «темную» сторону, вы можете успешнее работать над своими недостатками!
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