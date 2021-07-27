Как познакомиться с темной стороной своей личности

Нумерология – одна из эзотерических наук, определяющих характер и судьбу человека по дате его рождения.

В большинстве случаев прогнозы и расчеты акцентируются на положительных качествах человека. Сегодня вы узнаете, как определить темную сторону вашей личности.

Любые действия в нумерологии начинаются с расчета персонального числа, которое отвечает за достоинства и недостатки человека. Формула проста: берем цифры, входящие в дату рождения человека и складываем их до тех пор, пока не получится число от 1 до 9. Например: человек родился 22.10.1989. Складываем все цифры даты рождения пока не получится однозначное число: 2+2+1+0+1+9+8+9=32=3+2=5. Это и будет искомое персональное число.

Теперь рассмотрим, какую темную сторону вашей личности скрывает каждая цифра.

Единица не ценит по-настоящему друзей и близких, что часто приводит к недопониманию и обидам с их стороны. Многие из них очень ревнивы. К тому же единицы всегда уверены в своей правоте и стоят на своем до последнего.

Двойка отличается нерешительностью, часто ей сложно принять решение. Ей сложно полагаться на собственные силы, поэтому она старается все устроить так, чтобы угодить окружающим и заслужить их одобрение.

Тройка – натура увлекающаяся, часто не склонная к верности в отношениях. Ей свойственно начинать много дел, но далеко не все из них заканчивать. У большинства троек есть хотя бы одна зависимость (курение, игромания и т.п.) от которой страдает как она, так и близкие.

Четверке не хватает творческих идей и гибкости мышления, поэтому часто их жизнь достаточно рутинна и скучна. При этом четверке очень важна материальная составляющая жизни, что заставляет ее подстраиваться под окружающих, если она видит в этом выгоду.

Пятерки отличаются нестабильной нервной системой. Это может выражаться как в отсутствии самоконтроля, так и в приступах депрессии. Из-за перепадов настроения пятерки не самые надежные партнеры в любой сфере.

Шестерка с детства ленива и склонна прятать голову в песок от любой, даже пустяковой, проблемы. Ее тяга к прокрастинации велика, поэтому работать в связке с шестеркой – истинное наказание.

Семерка отличается закрытостью и любовью к самокопанию, поэтому она часто пребывает в мрачных мыслях или тревожится по пустякам. Большинство семерок любит уединение – окружающим не стоит на них обижаться.

Восьмерка достаточно агрессивна и часто может быть жестока даже по отношению к близким людям. Она расчетлива, склонна во всем искать выгоду, для нее важен общественный статус. Если вы коллеги с восьмеркой – не стойте у нее на пути, для нее хороши любые способы достижения цели.

Девятка часто кажется окружающим высокомерной, потому что или не хочет или боится показаться настоящей. Из-за этого возникают проблемы в общении с окружающими и даже самые талантливые девятки из-за этого часто оказываются неоцененными по достоинству.

Теперь, зная свою «темную» сторону, вы можете успешнее работать над своими недостатками!