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Как рассчитать персональное число дня

12 июля 2021НумерологияМарианна Басс

Для того, чтобы узнать свое число дня необходимы только сегодняшняя дата и дата вашего рождения.

Как рассчитать персональное число дня
Фото: depositphoto

Чтобы люди могли правильно организовать свое время, нумерологи придумали универсальное число дня. Оно помогает распределить задачи так, чтобы плыть по космическому течению, а не сопротивляться его волнам. Мы расскажем, как его рассчитать.

В качестве примера возьмем актрису Анджелину Джоли. Ее дата рождения 4 июня 1975 года. Предположим, что сегодняшняя дата 12 сентября 2019 года.

Все, что вам нужно сделать — это сложить все числа этих дат между собой, пока не получится однозначное число.

Попробуем сделать это с датами Анджелины Джоли.

4 + 6 + 1 + 9 + 7 + 5 + 1 + 2 + 9 + 2 + 0 + 1 + 9 = 56 = 5 + 6 = 11 = 1 + 1 = 2

Это число говорит о том, что сегодня красотка можно запросто завести новые, полезные знакомства.

Краткий отчет о значении каждого числа:
1 — Подходит для запуска новых проектов. Вы можете быть инициатором важных действий, предложений.
2 — Хороший день для поиска партнера любого рода: бизнес или любовь. Также можно одалживать деньги.
3 — В этот день вы можете проявлять себя или рекламировать свои идеи. Хорошо заводить новые знакомства.
4 — Лучший день для личных вопросов, касающихся здоровья или документации.
5 — Хорошо подходит для путешествий, приключений и спортивных занятий.
6 — Лучше проводить больше времени с семьей, интересоваться делами родственников. Подходит и отдых с домашними животными на природе.
7 — Время одиночества и отдыха для себя. Можно устроить мозговой штурм.
8 — Хороший день для занятий финансовыми вопросами. Можно оплачивать счета, получать кредит. Хорошо проходят бизнес сделки, а также можно смело предлагать вступить в брак.
9 — В этот день нужно отступить от суеты и занять себя духовными вопросами. День хорош для заключения мира с другими, прощения и медитации.

Эту формулу можно также использовать, чтобы оглянуться назад в прошлое и узнать, что вас мотивировало в тот или иной день. Не бойтесь использовать эту формулу для расчета будущих дней, особенно если у вас запланировано важное мероприятие или встреча.

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