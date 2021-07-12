Как рассчитать персональное число дня

Для того, чтобы узнать свое число дня необходимы только сегодняшняя дата и дата вашего рождения.

Чтобы люди могли правильно организовать свое время, нумерологи придумали универсальное число дня. Оно помогает распределить задачи так, чтобы плыть по космическому течению, а не сопротивляться его волнам. Мы расскажем, как его рассчитать.

В качестве примера возьмем актрису Анджелину Джоли. Ее дата рождения 4 июня 1975 года. Предположим, что сегодняшняя дата 12 сентября 2019 года.

Все, что вам нужно сделать — это сложить все числа этих дат между собой, пока не получится однозначное число.

Попробуем сделать это с датами Анджелины Джоли.

4 + 6 + 1 + 9 + 7 + 5 + 1 + 2 + 9 + 2 + 0 + 1 + 9 = 56 = 5 + 6 = 11 = 1 + 1 = 2

Это число говорит о том, что сегодня красотка можно запросто завести новые, полезные знакомства.

Краткий отчет о значении каждого числа:

1 — Подходит для запуска новых проектов. Вы можете быть инициатором важных действий, предложений.

2 — Хороший день для поиска партнера любого рода: бизнес или любовь. Также можно одалживать деньги.

3 — В этот день вы можете проявлять себя или рекламировать свои идеи. Хорошо заводить новые знакомства.

4 — Лучший день для личных вопросов, касающихся здоровья или документации.

5 — Хорошо подходит для путешествий, приключений и спортивных занятий.

6 — Лучше проводить больше времени с семьей, интересоваться делами родственников. Подходит и отдых с домашними животными на природе.

7 — Время одиночества и отдыха для себя. Можно устроить мозговой штурм.

8 — Хороший день для занятий финансовыми вопросами. Можно оплачивать счета, получать кредит. Хорошо проходят бизнес сделки, а также можно смело предлагать вступить в брак.

9 — В этот день нужно отступить от суеты и занять себя духовными вопросами. День хорош для заключения мира с другими, прощения и медитации.

Эту формулу можно также использовать, чтобы оглянуться назад в прошлое и узнать, что вас мотивировало в тот или иной день. Не бойтесь использовать эту формулу для расчета будущих дней, особенно если у вас запланировано важное мероприятие или встреча.