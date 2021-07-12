Как рассчитать персональное число дня

Для того, чтобы узнать свое число дня необходимы только сегодняшняя дата и дата вашего рождения.
Чтобы люди могли правильно организовать свое время, нумерологи придумали универсальное число дня. Оно помогает распределить задачи так, чтобы плыть по космическому течению, а не сопротивляться его волнам. Мы расскажем, как его рассчитать.
В качестве примера возьмем актрису Анджелину Джоли. Ее дата рождения 4 июня 1975 года. Предположим, что сегодняшняя дата 12 сентября 2019 года.
Все, что вам нужно сделать — это сложить все числа этих дат между собой, пока не получится однозначное число.
Попробуем сделать это с датами Анджелины Джоли.
4 + 6 + 1 + 9 + 7 + 5 + 1 + 2 + 9 + 2 + 0 + 1 + 9 = 56 = 5 + 6 = 11 = 1 + 1 = 2
Это число говорит о том, что сегодня красотка можно запросто завести новые, полезные знакомства.
Эту формулу можно также использовать, чтобы оглянуться назад в прошлое и узнать, что вас мотивировало в тот или иной день. Не бойтесь использовать эту формулу для расчета будущих дней, особенно если у вас запланировано важное мероприятие или встреча.
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